خوفًا من روح الشيطان.. هذا ما فعله سكان قرية إندونيسية بتمساح عملاق

تمكّن سكان إحدى القرى في إندونيسيا الأسبوع من اصطياد تمساح يبلغ طوله 14 قدمًا (4.2 متر) بعد ترويع السكان المحليين.

وقام القرويون في جزر "بانجكا بيليتونج" بإندونيسيا بمطاردة الحيوان الزاحف البالغ من العمر 50 عامًا بعد أن ورد أنه هاجم عدة أشخاص.

وقد حاصر القرويون التمساح الضخم في شباك مغطاة بشفرات حادة في نهر كايوبيسي مساء الاثنين، وبعد يومين في الأسر، مات التمساح من الإرهاق.

وكان الوحش الذي يبلغ وزنه نصف طن كبيرًا جدًا، وكان لا بد من نقله إلى موقع دفن على جرافة.

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ورفض السكان المحليون تسليم الجثة إلى دعاة الحفاظ على البيئة لأنهم يعتقدون أن التمساح المقتول سيعيش مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قرر القرويون دفن جسد ورأس التمساح بشكل منفصل، خوفًا من أن التمساح - الذي اعتقدوا أن بداخله روح شريرة - سيعود لمطاردتهم.

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وقال أحدهم: "كان هناك اعتقاد بأنه لا ينبغي إخراج التمساح من القرية لأنه شيطان".

وأضاف أن حادثة مماثلة وقعت في عام 2016، عندما رفض الأهالي السماح للوكالة بإنقاذ تمساح من قريتهم، وقبل الدفن، فتشت السلطات الجثة ووجدت أن التمساح بدون أسنان.