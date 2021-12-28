دانة المساعيد تصدم جمهورها بمفاجأة غير متوقعة .. ماذا عن تهديدها بالقتل؟

عادت الفنانة الأردنية من أم كويتية دانة المساعيد إلى الواجهة مجددًا بكشفها حقيقة مقطع الفيديو حول تلقيها تهديدات بالقتل من قبل والدها وأقربائها.

وقالت دانة المساعيد في مقطع فيديو جديد نشرته قبل ساعات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تستنجد بحكام الإمارات أن ينقذوها من والدها كان مفتعلًا منها بهدف إثارة الجدل.

وقالت في الفيديو الجديد: "هذا الفيديو كان مفتعل مني أنا بحجة إثارة الجدل ولفت الانتباه، لكن أنا حسيت في قيمة ما فعلته، ما فعتله كان كبيرًا جدًا، سيرت الرأي العام بطريقة خاطئة وأسأت للكثيرين بسبب نفسيتي وما مررت به من ضغوطات بالحياة، حابة أعتذر مما قمت به، أحب أن أعتذر للجميع، وسأفتح صفحة جديدة في حياتي".

وكانت دانة المساعيد قد أثارت الجدل في سبتمبر الماضي حين أطلقت صرخة استغاثة (تبين لاحقًا بأنها مضللة) بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها.

قصة دانة المساعيد كاملة

وقالت دانة في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم أتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه علنيه من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان #محمد_بن_زايد".

وبعدها ظهرت دانة في مقطع فيديو وهي تبكي لتكشف المزيد من التفاصيل المؤلمة والخوف الذي تعيشه في الوقت الراهن بسبب عائلة والدها، حيث قالت: "والله لو حطيتوا سيوغ الدنيا على رقبتي ونحرتوني لن اسكت، ورح أحط كل شي صوت وصورة، ذبحوني مو مشكلة بس لا تطعنون بشرفي والله العظيم ما جبت العار ولا أي ذنب، اقسم بالله ذنبي إني ما ارتكبت ذنب إلا إني ما ساعدتهم وما أعطيتهم فلوس؟ ليه أنا بنتهم ولا همة عيالي؟".

وقالت عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية".

وتابعت: "التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والأحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بدي الكويت إلي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد وهذي مو أول مرة توصلني التهديدات، فالسابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور أتمنى منكم توصولن صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم".

واستعرضت دانه المساعيد التهديدات التي وصلتها عبر رسائل "إنستغرام" والتي جاء فيها: "اسمعي يا حلوة، ودعي أحبابك الي انتي بينهم، يوم يومين بالكثير ثلاث وما عاد يشوفوكي، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي حد لأنه محدش راح ينفعك وصلي سلامنا لسحورة وجسومي، هدر دمك على ايدنا وعارنا رح ينغسل كلها يومين".

من هي دانة المساعيد ؟

وولدت أن دانة المساعيد في 3 أكتوبر 1996 ، بدأت مشوارها الفني عام 2009 خلال البرنامج الكوميدي طول بالك مع الفنان طارق العلي.

بدأت دانة المساعيد دراسة الحقوق وهو ما أبعدها عن الشاشة لفترة من الزمن وبعدها عادت وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة ومنها

2009: طول بالك - برنامج كوميدي.

2011: بنات الثانوية.

2012: بنات الجامعة.

2015: الجدة لولوة.

2015: لك يوم.

2016: حريم أبوي.

2016: الي ماله أول.

2016: بعد النهاية.

2016: للوطن عزوة: سالفتي بالغزو - سهرة تلفزيونية.

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