الداعية سليمان الجبيلان يطلب من الجمهور تخمين اسم والدته الثلاثي

جرت العادة أن يشعر بعض الأشخاص بالحرج من ذكر اسم والدتهم أمام أصدقائهم وأقرانهم لكن يبدو أن الداعية السعودي سلمان الجبيلان يحاول جاهدًا كسر هذا الحاجز.

وخلال استضافة الشيخ سلمان على قناة الواقع، طُلب منه أن يطرج سؤال الحلقة على المغردين فاختار منهم أن يشاركوا اسم والدته الثلاثي على وسم/هاشتاق البرنامج.

#سليمان_الجبيلان #البزنس22



الشيخ سليمان الجبيلان يحل ضيفًا في برنامج على قناة الواقع، ويُطلب منه طرح سؤال الحلقة للمغردين، فيقترح ان يشاركوا بإسم والدته الثلاثي على هاشتاق البرنامج، ثم يقرر الاكتفاء بالدعاء لها.pic.twitter.com/H91bTiFLov — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) December 26, 2021

وتابع: "إلي يعرف اسم والدتي الثلاثي يأخذ الجائزة، السؤال هذا غالي على قلبي"، ليخبره المضيف بأن السؤال صعب على المشاهدين وعليه استبداله بآخر، ليجيبه الداعية: “عادي يدبرون حالهم، يتصلوا بأخواتي ويسألنهن عن اسم والدتي الثلاثي".

لكن على ما يبدو أن سؤال الداعية الجبيلان لم يرق للمضيف، ليقرر الاكتفاء بالدعاء لوالدته المتوفاه قبل سنوات.

وتفاعل المغردون مع طلب الداعية الجبيلان ونشروا عبر حساباتهم على "تويتر" أدعية بالغفران والرحمة لوالدته وأن يتغمد روحها الجنة.

يذكر أن سليمان الجبيلان هو عالم دين سعودي وإمام جامع أنس بن مالك بمحافظة عنيزة، يتبع مذهب أهل السنة والجماعة ومهتم بالدعوة والإرشاد وله عدة محاضرات.

ويمتاز الشيخ بالحس الفكاهي والدعابة والمزاح عند إلقاء المحاضرات الدينية ويختص بالجانب الشبابي، ويعتبر الداعي الشبابي الأول في المملكة العربية السعودية وقد كان أحد طلاب الشيخ إبن عثيمين.