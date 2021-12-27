وفاة لاعب شاب بسكتة قلبية على أرض الملعب تثير صدمة في المغرب

لقي أحد لاعبي أندية الشباب الرياضية في المغرب حتفه بعد إصابته بسكتة قلبية أودت بحياته.

وكشفت وسائل إعلام محلية في المغرب بان اللاعب المتوفى كان يلعب ضمن صفوف الشباب لنادي الرجاء الرياضي.

ولم تعلن المواقع الإخبارية حتى الآن اسم اللاعب الشاب أو عمره حتى هذه اللحظة مكتفية بذكر أنه كان يتمتع بصحة جيدة وكان يلعب بشكل عادي قبل أن يسقط اثر تأثره بأزمة قلبية.

وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعازيهم الحارة لعائلة الشاب الراحل وإلى نادي الرجاء الرياضي بكل طاقمه.

وكانت الملاعب العربية والعالمية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة وفاة مدربًا و4 لاعبين، 3 منهم من العرب.

وخلال هذا الشهر، فُجع الشارع المصري بوفاة اللاعب أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

أدهم السلحدار

فيما توفي توفيق رمزي حارس مرمى نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم في الـ21 من الشهر الحالي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم في أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".

وفي مشهد مأساوي آخر، توفي لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عامًا، في أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم.

ويوم السبت، التحق قائد فريق مولودية "سعيدة" الجزائري، سفيان لوكار، بضحايا "موت الفجأة" في ملاعب كرة القدم هذا الشهر.

وتوفي لوكار إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران، حيث أظهرت مقاطع فيديو من داخل الملعب، عدة محاولات من الطاقم الطبي من أجل إنعاش قلبه إثر تعرضه لسكتة قلبية، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح، ليفارق الحياة في الملعب.