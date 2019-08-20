دعارة بالألوان... القبض على مثليين في حفل بالأردن (صور)

تمكنت قوات الأمن الأردنية من إلقاء القبض على عدد من المثليين في منطقة الجوفة في لواء الشونة الجنوبية داخل احدى المزارع المستأجرة.

وأكد مصدر أمني أن مشاجرة اندلعت في إحدى مزارع الشونة الجنوبية بين عدد من الأشخاص حيث قام الأمن العام بالتدخل وإلقاء القبض عليهم وأخذ الإجراء القانوني بحقهم.

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وأوضح المصدر بأنه قد تم إصطحاب المشبوهين الى متصرفية مدينة السلط، شمال العاصمة الأردنية، تمهيدًا لنقلهم الى سجن السلط حيث تم التحفظ عليهم.

ونفى ذات المصدر ان يكون المقبوض عليهم شبكة دعارة كما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيما قال أهالي المنطقة إنه ونتيجة العديد من شكاوى الأهالي للأجهزة الأمنية على ملاحظاتهم عن تواجد عدد كبير من الأشخاص داخل احدى المزارع الخاصة وتسببهم بإزعاجات كبيرة للأحياء السكنية والمنازل المجاورة حيث تحركة الأجهزة الأمنية الى الموقع وتم ضبط عدد من المثليين وتحويلهم الى الأجهزة المعنية.

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