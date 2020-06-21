دول عربية على موعد مع كسوف حلقي نادر للشمس.. شاهد البث مباشر

تشهد العديد من مناطق العالم ومن بينها دول عربية الآن، الأحد الموافق 21يونيو 2020، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في كسوف حلقي للشمس، يتزامن مع ظاهرة فلكية سنوية وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان إيذانًا ببدء ‏فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وتبدو الشمس خلال الكسوف أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط. ويعتبر هذا الكسوف في المنطقة هو الثاني، بعد الكسوف الحلقي الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.

الشمس الآن باستخدام تلسكوب شمسي خاص هيدروجين آلفا https://t.co/15ynT8SFqj — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 20, 2020

وستشهد العديد من دول العالم اليوم إما كسوفًا جزئيًا أو حلقيًا مع ظهور القمر أمام الأرض.

ما هو الخسوف؟

ويحدث الكسوف، عندما يكون القمر في أقصى مرحلة من مداره حول الأرض، الذي يعرف فلكيا بـ"أوج القمر"، مما يعني أنه لن يستطيع حجب الشمس كليًا في بعض المناطق، وبالتالي تتشكل ظاهرة حلقة النار". ففي أقصى نقطة لحدوث الكسوف الكلي للشمس، سيحجب القمر ما يقرب من 99.4% من النجم العملاق، رغم أن هذا لن يدوم إلا لجزء من الثانية.

وسيرى معظم سكان شبه الجزيرة العربية والدول العربية نوعين من الكسوف، الحلقي والجزئي، وبنسب متفاوتة، باعتبارأن الكسوف سيمر جنوب العالم العربي.

متى وأين نراه؟

يبدأ مسار الكسوف الحلقي صباح الأحد من وسط إفريقيا، ويمر عبر جنوب السودان وجيبوتي، ثم اليمن فأجزاء من الربع الخالي، ثم سلطنة عمان، وبعدها يتجه باكستان والهند والصين، حتى ينتهي في المحيط الهادئ.

ويبدأ مسار الكسوف الحلقي بالقرب من مدينة "إيمبغوندا" شمال شرقي جمهورية الكونغو بحدود الساعة 08:47 صباحا بتوقيت الإمارات، ثم يتجه شرقا عبر الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، قبل أن ينتقل إلى اليمن وجنوب السعودية ويقطع سلطنة عمان متجها شرقًا إلى المحيط الهادئ، على أن ينتهي بحدود الساعة 12:32 ظهرا بتوقيت الإمارات بعد رحلة تستغرق 3 ساعات و45 دقيقة.

وخلال مساره، يشاهد الكسوف حلقيًا في المناطق التي يمر بها بنسبة تصل إلى 98 بالمئة، بينما المناطق المجاورة على جانبي المسار يكون الكسوف جزئيا.

ويقول المهندس محمد شوكت عودة، من مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن "الإمارات العربية المتحدة والدول العربية، ستشهد كسوفًا جزئيًا للشمس يستغرق حوالي 3 ساعات، بينما يكون حلقيًا في السودان واليمن والسعودية وسلطنة عمان".

ولفت عودة إلى أنّ "الكسوف الجزئي للشمس يشاهد من جميع الدول العربية، ما عدا معظم المغرب ومعظم موريتانيا".

ونشر مركز الفلك الدولي تسجيلًا مباشرة للحدث على قناته على يوتيوب".

وشبّه الفلكي السعودي، ملهم هندي، هذا الكسوف بذلك الذي حدث في عهد النبي محمد، حيث قال إن "سكان المدينة سيشاهدون منظرًا مطابقًا لما شهده النبي صل الله عليه وسلم وصحابته في نفس اليوم"، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته عبر "تويتر".

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قال مركز الفلك الدولي إن "شريط الكسوف الحلقي سيمر فوق منطقة نائية من الربع الخالي في جنوب شرق المملكة، بحيث يبدأ من مدينة الخرخير الحدودية مع اليمن وينتهي في مدينة عردة الحدودية مع سلطنة عمان، ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السعودية.

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