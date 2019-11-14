ذهبت لتناول "ناغتس" في مكدونالدز مع ابنتها.. فوجدت شيئًا مقززًا داخل الوجبة!

تورط مطعم مكدونالدز للوجبات السريعة في قلب فضيحة بعدما نشرت زبونة صورة تكشف ما وجدته "داخل وجبتها".

وقالت "لورا بوبسي" (27 عامًا) التي تسكن في مقاطعة سري جنوبي إنجلترا، إنها توجهت مع ابنتها إلى مطعم مكدونالدز، لتناول وجبة سريعة، لتكتشف وجود قدم دجاجة صغيرة داخل الدجاج المقلي "ناغتس".

وأضافت "لورا" في مقطع فيديو نشرته على مدونتها الخاصة بالأمومة وأسلوب الحياة أنها شعرت بالتقزز والاشمئزاز من الأمر، فيما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 6 أعوام بالصدمة.

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ويظهر في مقطع الفيديو بوضوح قدم الدجاجة الصغيرة داخل قطعة اللحم الملقي، بعد أن عمدت إلى تفتيت الدجاج المقلي إلى قطع صغيرة، حتى تتمكن طفلتها الصغيرة من تناول الطعام بشكل مريح، لتكتشف أثناء ذلك الأمر "المقزز".

وقالت "لورا" إنها بعثت بشكوى إلى مدير المطعم، الذي قالت إنه لم يفعل الكثير حيال الأمر.

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