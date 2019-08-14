رائد فضاء يحي أول حفل "دي جي تكنو" من محطة الفضاء الأوروبية

يستعد رائد الفضاء الإيطالي "لوكا بارميتانو" لإحياء أول حفل موسيقي "دي جي تكنو" خارج هذا العالم حرفيًا يوم الجمعة القادم وتحديدًا من محطة الفضاء الأوروبية.

ومن المقرر أن يتم نقل الموسيقى من محطة الوكالة الى مسرح ضخم أقيم على متن سفينة سياحية في جزيرة إيبيزا الإسبانية ليكون أول عازف "دي جي" في الفضاء.

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وستبث الموسيقى مباشرة على متن السفينة التي سيتواجد فيها نحو ثلاثة آلاف شخص، ويمكن متابعة الحدث عبر صفحته على فيسبوك.

ومن أجل خلط الموسيقى، سيستخدم "بارميتانو" جهازًا لوحيًا خاصًا بالمحطة فيه برمجية خاصة بمنسقي الاسطوانات.

وسيقوم الرائد الإيطالي بهذا النشاط خلال الوقت المخصص للراحة تجنبًا لأي انتقادات محتملة من أن هذا الأمر يؤثر على الوقت المُخصص للتجارب العلمية.

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وكان "لوكا بارميتانو" (42 عامًا) قد غادر الأرض في 20 يوليو الماضي في مركبة "سويوز" للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيمضي ستة أشهر، وسبق له أن أقام في محطة الفضاء الدولية عام 2013.

وقال "إيميت فليتشر" رئيس وحدة الشراكات في وكالة الفضاء الأوروبية لوكالات الأنباء: "هدفنا من هذه الخطوة هو التقريب بين الفضاء والجمهور لكي يفهم ما تقوم به الوكالة".

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أوضح "فليتشر" بأنه على الرغم من أن هذا النوع من الموسيقى يعد شيئًا جديدًا جدًا بالنسبة لـ"لوكا"، إلا أنه كان "متحمس جدًا" يريد دائمًا المُضي قدمًا وتجربة أشياء جديدة".

وأوضح "فليتشر": "هذا النوع الموسيقي جديد عليه فهو يحب الأغاني الإيطالية والروك. لكنه متحمس جدا وهذا معهود لدى لوكا فهو يحب دائمًا اختبار أشياء جديدة".

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