رابطة الصلعان يثيرون الجدل في الأردن .. والأهداف إنسانية

البوابة - فوجئ أهالي العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، بتوافد عشرات الرجال نحو أحد شوارعها، ليتضح أن الرابط المشترك فينا بينهم رؤوسهم حليقة الشعر.

واتفق الرجال الصُلع على التجمع معًا في منطقة عبدون، أحد أحياء العاصمة عمان وأكثرها حيوية، وأجمعوا على ارتداء ملابس موحدة كي يبدو في مشهدٍ أكثر لفتًا للانتباه، وكأنهم نسخة واحدة لكن بأحجام مختلفة.

وفي الوقت الذي اختلفت فيه الأقاويل حول هذا التجمع، تبين لاحقًا بأن الشباب المشاركين في التجمع ينتمون إلى "رابطة الصلعان في الأردن"، والتي تأسست في عام 2020، خلال الإغلاقات المرافقة لوباء كورونا، كوفيد 19.

وفي لقاء مع إحدى القنوات المحلية الأردنية، قال مؤسس الرابطة، طراد عمرو، بأن فكرة "رابطة الصلعان في الأردن"، بدأت كمزحة لكنها باتت اليوم تضم أكثر من 30 ألف شخص عبر صفحتها الخاصة في موقع "فيسبوك".

وذكر طراد بأن الهدف من التجمع هو أن يتعرف أعضاء رابطة صلعان الأردن على بعضهم، وكذلك من أجل تدشين عددًا من النشاطات الاجتماعية والتطوعية من أبرزها مرضى السرطان ودعم أصحاب المشاريع والمنتجات التجارية في الأردن وكذلك لدعم السياحة في بلادهم.

وأشار إلى أن فكرة إنشار هذه الرابطة تولدت لديه أثناء الحجر المرافق لانتشار وباء كورونا، حين أجبر على حلاقة شعره بشكلٍ كامل بعدما فشل في العثور على حلاق شعر مناسب له بسبب الحظر الشامل المفروض على البلاد حينها.

رابطة الصلعان في الأردن

ولم يتوقع طراد النجاح الكبير الذي حققته الرابطة، التي أسسها خلال إغلاقات كورونا، وقرار الحكومة الأردنية حظر التجوال، الأمر الذي دفعه إلى حلق شعره تمامًا على درجة صفر لأول مرة في حياته، ونشر صورته الجديدة عبر صفحته على فيسبوك لتنهال تعليقات أصدقائه بالسخرية من شكله الجديد.

وخلال أيام، حذا أصدقاء طراد حذوه وبدؤوا بحلق شعرهم ونشر صورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقال: "لم أتوقع أن يأخذ التحدي هذا الصدى الواسع على فيسبوك، وازداد الحماس عند أصدقائي حتى أنه وصلتني عشرات الصور والفيديوهات من أشخاص لا أعرفهم وافقوا على التحدي".

وأشار إلى أن حلق الشعر أخذ منحى أوسع، ووصل لاقتراح طرحه عبد العزيز القضاة، صديق طراد، بإنشاء مجموعة على فيسبوك يحمل أسم "رابطة الصلعان في الأردن"، حتى يتجمع كل الشباب الذين تضرروا من إغلاق صالونات الحلاقة، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول طراد مازحًا: "من شروط الانضمام إلى المجموعة أن يكون الشخص أصلع أو لديه ميول للصلع".

