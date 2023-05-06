رابط بث مباشر مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

البوابة - على وقع أجراس كنيسة وستمنستر آبي، بدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية اليوم السبت، في حدث غارق منذ آلاف السنين في التقاليد والمواكب.

لمشاهدة البث المباشر لمراسم التتويج والموكب والحفل ومأدبة الغداء الكبيرة، يمكنكم النقر هنا:

وصل الملك تشارلز الثالث المبتسم وكاميلا الملكة القرينة قبل دقائق إلى كنيسة وستمنستر آبي في أول تتويج تاريخي منذ 70 عامًا على متن عربة اليوبيل الماسي الملكية تجرها ستة خيول وندسور رمادية.

وعندما دقت أجراس كنيسة وستمنستر آبي، غادر الملك والملكة عربة اليوبيل الماسي الملكية، وخرجت كاميلا أولًا وتبعها تشارلز بعد توقف قصير خارج الكنيسة، ثم لوح الملك وتحدث إلى حفيده الأمير جورج، ملك المستقبل، دخل والداه، أمير وأميرة ويلز، الدير أخيرًا قبل وصول الزوجين الملكيين.

وعلى أنغام عزف النشيد الوطني وترانيم جوقة كنيسة وستمنستر ابي، مشى الملك تشارلز في الممشى بين الحضور نحو الدير حيث وضع كرسي التتويج الذي يُعرف أيضًا باسم كرسي سانت إدوارد أو كرسي الملك إدوارد، وهو العرش القديم الذي يتوج فيه الملوك البريطانيون.

حمل الأمير جورج يحمل ركنًا من روب جده الملك، وهو روب الدولة، بينما كان الحزب الملكي يشق طريقه إلى كنيسة وستمنستر، فيما شوهد أشقاؤه الأميرة شارلوت والأمير لويس في وقت سابق وهما ينظران من نافذة السيارة عند وصولهما خارج الكنيسة برفقة والديه الأمير وليام وكيت.

وكان أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الأمير هاري قد وصلوا الكنيسة قبل وصول الملك والملكة، حيث سار دوق ساسكس في الممر بمفرده قبل أن يأخذ مقعده.

ومن بين النجوم الذين شوهدوا في الدير كاتي بيري وليونيل ريتشي والسير أندرو لويد ويبر وستيفن فراي ونيك كايف والساحر دينامو، بينما أبدت دام إيما طومسون إعجابها بالمكان، كما كانت السيدة الأولى جيل بايدن من بين آخر من دخلوا الكنيسة، حيث كانت جالسة مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا. بقي الرئيس جو بايدن في المنزل.

يذكر أن لجنة "الجرم السماوي الذهبي" (The Golden Orb)، وهو الاسم السري لعملية تتويج الملك تشارلز، بدأت التحضير والتجهيز لمراسم التتويج منذ سنوات في سرية تامة، والتي خصصت أموالًا ضخمة لهذا اليوم قد تتجاوز الـ 100 مليون جنيه إسترليني.