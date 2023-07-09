راكان المجالي.. أردني بموهبة خارقة يفاجئ اليوتيوبر عمر الفاروق

البوابة - لم يتمكن اليوتيوبر البحريني الشهير عمر الفاروق من إخفاء إعجابه الشديد وانبهاره بموهبة الشاب الأردني راكان المجالي الذي التقى به صدفة في مغامرته الأخيرة بمحافظة الكرك جنوبي العاصمة الأردنية عمّان.

وخصص اليوتيوبر عمر الفاروق، الذي يتابعه الملايين عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، فيديو كامل للتعريف عن الشاب الأردني راكان المجالي الذي لفت أنظار الكثيرين بموهبته الخارقة في عدة مجالات منها مهارة الحساب والرياضيات والتاريخ وذلك قدرته على حفظ الأسماء.

راكان المجالي بموهبة خاصة

قوة راكان الخارقة 🧠 pic.twitter.com/fF3obvbkkk — عمر فاروق (@omr94_) July 8, 2023

وأرفق اليويتبر عمر الفيديو الذي جمعه بالشاب الأردني بتعليق جاء فيه: "قوة راكان الخارقة"، الذي بدأ بالتعريف عن اسمه الكامل راكان مشعل محمد المجالي من محافظة الكرك.

وبعد التعريف باسمه، بدأ عمر ورفاقه بتوجيه مجموعة من الأسئلة المنوعة لراكان وذلك من أجل الكشف عن قدرته في معرفة إجابتها ليأتيهم الرد فورًا.ووسط ذهول ودهشة المتواجدين، نجح راكان في الإجابة عن عشرات الأسئلة المتعلقة بعواصم الدول وعملاتها الرسمية وكذلك تواريخ ميلاد أشهر لاعبي كرة القدم.

ولم تنحصر موهبته عند هذا الحد، بل استطاع راكان أن يخبر المتواجدين عن يوم ولادتهم فور تزويده بالتاريخ الميلادي وكذلك الإجابة عن عمليات حسابية معقدة.

وأثارت موهبة الشاب الأردني راكان دهشة متببعي اليوتيوبر عمر البالغ عددهم على "تويتر" 281 ألف شخص، وعلى إنستغرام 3.4 مليون شخص، وعلى يوتيوب 6 مليون شخص.وعبر متابعو عمر عن إعجابهم الشديد بالقدرة الخارقة التي يمتلكها الشاب الأردني راكان، داعين الجهات المسؤولة لتبني موهبته ومساعدته على تطويرها في مجالات تخدم بلده.

ووصف متابعو عمر الشاب الأردني راكان بـ"العبقري" ذاكرين بأنه يتملك هذه الموهبة الخارقة والقدرات الخاصة في التركيز والحفظ والتخيل لأنه مصاب بـ "التوحد" فهناك العديد من العباقرة كانوا مصابين بهذا الاضطراب، منهم نيوتن وبيتهوفن وفان جوخ وبيل جيتس وغيرهم في المجالات المختلفة.

