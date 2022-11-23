رجل أمن قطري يأمر مذيع بنزع شعار المثليين من ذراعه

تواصل دولة قطر إحكام قبضتها على داعمي ومؤيدي أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" المتواجدين على أراضيها لحضور نهائيات كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وبعد منع مشجعة ويلزية من دخول استاد أحمد بن علي المونديالي لارتدائها قبعة بألوان المثليين، منع رجل أمن قطري أحد مذيعي القنوات التلفزيونية من استكمال مقابلته قبل إزالة شارة "حب واحد – One Love” من على يده.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي إصرار رجل الأمن القطري بأن يقوم المذيع الأجنبي إزالة الشعار الداعم لمجتمع الميم قبل أن يتصل بأحدهم في إشارة منه إلى أن الأمور ستأخذ منحى جدي في حال لم يستجب لأوامره.

وكانت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر، بينها المنتخب الإنجليزي، قد أعلنت عدولها عن قرارها بارتداء قادتها شارة لدعم مجتمع الميم خلال المباريات لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الطرد.

وفي ثاني أيام مونديال قطر، أصدرت منتخبات إنجلترا وبلجيكا وويلز وهولندا وألمانيا والدنمارك وسويسرا بيانًا قالت فيه إن "فيفا كان واضحًا جدًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب".

وأضاف البيان: "لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية.. لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات" في مباريات كأس العالم.