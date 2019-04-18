"رجل عظيم".. مدوّنة أمريكية تعبر عن إعجابها بـ"صلاح" على طريقتها (صور)

قررت مدوّنة أمريكية أن تعبّر عن حبها للنجم المصري محمد صلاح بالسفر حول العالم بـ"قميص" رياضي يحمل توقيع الفرعون المصري.

ونشرت المدوّنة "كيري ماكوسكا" (19 عامًا) عبر حساباتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام" وموقع التدوين "تويتر" عشرات الصور لها وهي ترتدي قميص صلاح في العديد من الأماكن لاسياحية حول العالم مثل الأهرامات بمصر والبترا بالأردن وغيرها.

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ورأت المدونة الامريكية البالغة من العمر 19 عامًا ردود فعل إيجابية، حول العالم بعد ارتدائها قميص اللاعب المصري صلاح، خلال سفرها حول العالم، مما دفع عدد من المصريين إلى التحدث إليها خلال زيارتها الأخيرة لمصر لمعرفة سبب ارتدائها قميص لاعب ليفربول.

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وقالت "كيري": "إن صلاح ليس فقط أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وإنما رجل عظيم.. إنه أمر مدهش كمية الأموال التي تبرع بها للجمعيات الخيرية في مصر".

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وكشفت الرحلة الأمريكية في مدونتها عن سر حبها لمصر قائله: "رحلتي إلى مصر هي الثالثة من نوعها، مقسمة بأن كل مرة أزور فيها هذه البلد تتحسن أكثر فأكثر، كشفت عن هذا الأمر عدة مرات، وذلك يرجع إلى حبي لها".

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وأوضحت كيري ان بعد مقابلتها لاعبها المفضل محمد صلاح مرتين، أحدهما في الولايات المتحدة والأخرى في ليفربول، لاحظت تواضعه وابتسامته التي لا تُفارق وجهه.

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وخلال مسيرة سفرها، زارت المدونة الأمريكي حوالي 60 بلدا خلال الـ5 سنوات الماضية، ورغم رحلاتها المستمرة، إلا أنها عملت بدوام كامل لمدة سنتين من خلال حاسوبها المحمول.

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