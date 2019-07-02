رجل يتناول طعام منتهي الصلاحية لمدة عام كامل.. والسبب؟

قرر رجل أمريكي أن يتناول الطعام الفاسد لمدة عام كامل بهدف تسليط الضوء على الجدل الدائر منذ زمن طويل حول مدة صلاحية الأغذية.

القصة بدأت قبل نحو 3 سنوات حين عاد "سكوت ناش" الذي يعيش في ولاية ميريلاند الأميركية، من رحلة استمرت 6 أشهر، وتناول عبوة من اللبن الزبادي كان قد نسيها في الثلاجة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها بنحو نصف عام، دون أن يواجه أية مشاكل صحية.

وبعد الحادثة، بدأ "سكوت" يفكر في الطريقة التي تستخدمها الشركات، لتحديد تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة التي تنتجها، وأشار إلى أن هناك غموضًا كبيرًا يحيط بمفهوم صلاحية الأطعمة، فالشركات لا تحدد إذا كانت جودة الأطعمة تبدأ بالتناقص بعد التاريخ المدون عليها، أو أنها تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري.

وخلال التجربة، تناول "سكوت" وعائلته جميع أنواع الأطعمة، من الزبادي التي مر عدة أشهر على صلاحيتها، إلى اللحوم منتهية الصلاحية، والكريمة وغيرها من الأطعمة، بل ولم يتردد في استهلاك قالب من الزبدة بدأ يتعفن بعد تركه لوقت طويل جدًا في الثلاجة.

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ويعترف "سكوت" أن معظم الأطعمة تتعرض للتلف والتعفن، لكنه يعتبر أن تاريخ انتهاء الصلاحية لا يجب أن يكون المعيار للتخلص منها، فهناك مؤشرات طبيعية مثل المظهر والرائحة والطعم، تكشف فيما إذا كانت المأكولات لا تزال صالحة للاستهلاك دون أن تسبب أية مشاكل صحية.

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