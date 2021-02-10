رحلة بين الغيوم.. إبداع الطبيعة الساحرة أعلى جبال إدلب السورية

إذا تمعنت بهذه الصور ستظن للحظات بأنها غير حقيقة وقد جرى تعديلها على برنامج "فوتوشوب"، لكن هل لك أن تتخيل بأنها حقيقة وبأنها مأخوذة في سوريا الشقيقة.

فقد تمكن المصور السوري صلاح جعار من توثيق رحلته السريعة الى قرية "عين لاروز" الواقعة على السفح الجنوبي الغربي لمحافظة إدلب والمُطلة على سهل الغاب وجبال اللاذقية.

ولم يغفل المصور على احتساء المشروب الذي طالما احترف الشعب السوري شربه ألا وهو "المتة" ليصلَ حُب المشروب ذاته إلى سفوح إدلب، معشقٌ برائحة "النرجيلة" النحاسية القادمة من دمشق ومن أسواقها القديمة هناك.

ومن خلال صور جعّار، يشعر المرء أنه يتجول فوق السحب، والتي هي أشبه بلوحة بيضاء خالية تتلون بألوان الشمس خلال النهار، وحالات الطقس المختلفة.

3 معلومات عن قرية "عين لاروز"

وتتبع قرية "عين لاروز" ناحية إحسم في منطقة أريحا في محافظة إدلب، وبلغ عدد سكانها 2,687 نسمة في عام 2004 حسب إحصاء المكتب المركزي للإحصاء.

التسمية

اسم عين لاروز مشتق من نبع وعين الماء الرومانية الموجودة في القرية وهو الجزء الأول عين والثاني من الأزهار والورود باللاتينية الإنجليزية والفرنسية روز تعني الورد فاطلق الاسم المعروف للقرية عين لاروز واشتهرت به.

تاريخ

تاريخيًا القرية قديمة جدًا وفيها الكثير من الآثار التي تعود للفترة الرومانية ويونانية والبيزنطية وقد كشف عن جرن معمودية لكنيسة وكتابات يونانية، وبالنسبة لقلعة عين لاروز التي كانت قديمًا ذكر الدكتور سعيد عبد الفتاح انه بعد أن انتصر بلدوين الثاني على إيلغازي الأرتقي عند تل دنيس القريب واسترد بردويل قلعة لاروز والتي تقع غرب البارة لكن القلعة لم تعد موجوده اليوم، فيها الكثير من الأثار منها القصر والدوير.

المناخ

تتميز عين لاروز بطبيعتها الخلابة فهي تقع عند السفح الغربي في جبل الزاوية وتشرف على سهل الغاب وتطل على سد وبحيرة قسطون واطلالات ساحرة في كل اتجاه، يحدها من الشمال قرية ارنبا ومن الجنوب الموزرة ومن الشرق كنصفرة وما هو معروف عن عين لاروز ان هوائها منعش ومناخها معتدل طوال العام.

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