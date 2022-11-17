رسالة بخط الأمير محمد بن سلمان تشعل مواقع التواصل وتكشف أسرار شخصيته

بكلماتٍ عربيةٍ مُنسقةٍ، وخطوطٍ انسيابيةٍ مُنمّقة، أشعلت صورة لرسالة كتبها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول" مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والدول العربية.

وتداول المغردون على منصة التدوين "تويتر" صورة للرسالة التي كتبها الأمير محمد بن سلمان في ختام المباحثات التي أجراها مع رئيس كوريا الجنوبية في سيول صباح اليوم الخميس، 17 نوفمبر 2022، استعرضا خلالها علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تنميته في مختلف المجالات.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" قبل ساعات على منصات التواصل الاجتماعي:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين، ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين

تحليل خط الأمير محمد بن سلمان

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع صورة الرسالة التي كتبها الأمير محمد بن سلمان، وأبدوا إعجابهم بمهارة الأمير الشاب الكتابية وجمال خطه وطريقته المتميزة في تنسيق الكلمات.

وأبدى المغردون إعجابهم بحرص الأمير بن سلمان على الكتابة باللغة العربية، رغم أنه كتبها للرئيس لا يمكنه قراءة الأحرف والكلمات العربية، وهذا ما يدل على فخره بـ"لغته الأم" أي اللغة العربية.

كما أشاد البعض بكتابة الأمير بن سلمان التاريخ الهجري في ختام الرسالة، واعتبروه دليلًا على اعتزازه بـ"التقويم الإسلامي" الذي اعتمدته الأمة الإسلامية منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قبل 1444 عام.

وذكر أحد المغردين أن الطريقة التي اتبعها الأمير بن سلمان في كتابة الكلمات في رسالته جاءت بـ"زوايا حادة" وهو ما يعتبر في علم الجرافولوجي دليلًا على تمتع صاحبها بـ"قوة الحدس" و"الذكاء" بالإضافة إلى "قوة الشخصية".

كما يشير علم الجرافولوجي إلى أن الخط الصغير في الكتابة دليلًا على تمتع صاحب الخط بطبع "هادئ" و"إيجابي" وهو ما بدا واضحًا في صورة الرسالة التي كتبها الأمير محمد بن سلمان بخط يده لرئيس كوريا الجنوبية.

أما الأحرف المنحنية نحو اليسار في علم الجرافولوجي، فهي تدل على أن صاحبها يتمتع بـ"قوة الشخصية" ويتميّز عن الآخرين ويسعى دومًا إلى التفرد في كل مجالات الحياة.