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رش "مادة بيضاء" على فتيات يثير ضجّة في السعودية... والأمن يتدخل

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 05:45
تعبيرية
تعبيرية

أثار مقطع فيديو يُظهر قيام شبان برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات خلال عبورهن شارعًا في منطقة تبوك تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، توقف سيارة بيضاء بالقرب من فتيات يحاولن عبور شارع في تبوك، قبل البدء برش مادة بيضاء صوبهن والفرار من الموقع، في تسجيلات التقطتها كاميرات مراقبة مثبتة على مدخل حضانة، وفقًا لما يُتداول على موقع التدوين "تويتر".

وعلى الرغم من أن السيارة غادرت فورًا موقع الحادث، إلا أن السلطات السعودية أكدت تدخلها في القضية.

وأكد الأمن العام السعودي على حسابه في "تويتر" الجمعة أن الشرطة المحلية اتخذت إجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث، وهم "ثلاثة أحداث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

كما أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

​ولم توضح شرطة تبوك، طبيعة تلك المادة البيضاء الغريبة، التي ألقاها الشبان الثلاثة على الفتيات في الشارع، إلا أن بعض المغردين رجحوا بأن تكون مادة "رغوة الثلج".

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