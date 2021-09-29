رقم هاتف Squid Game يثير الجدل.. وصاحبه الحقيقي يتلقى عرضًا بمبلغ ضخم لشرائه

عرض سياسي كوري جنوبي مبلغ مقداره 100 مليون وون (85 ألف دولار أمريكي) لشراء رقم هاتف رجل يقول إنه تعرض لوابل من المكالمات والرسائل غير مرغوب فيها بعد أن تم عرضه في مسلسل لعبة Squid Game على Netflix.

وقال "هوه كيونغ يونغ"، الرئيس الفخري للحزب الوطني الثوري على فيسبوك: "سمعت أن صاحب رقم الهاتف الظاهر على بطاقة عمل في لعبة Squid Game يتعرض لأضرار جسيمة من المكالمات المزيفة. . أود شراء الرقم مقابل 100 مليون وون".

وفي المسلسل الكوري الأصلي الذي تصدرت قوائم البث العالمية، قام رجل غامض يلعب دوره الممثل Gong Yoo بإعطاء بطاقات عمل تحتوي على رقم هاتف مكون من ثمانية أرقام إلى الشخصية الرئيسية Seong Gi-hun وآخرون.

وفي حالة من اليأس، يخبرهم الرجل المجهول أن يتصلوا بالرقم إذا كانوا يريدون الانضمام إلى اللعبة ، حيث يراهن المشاركون بحياتهم للفوز بمبلغ ضخم من أموال الجائزة.

يبدو أن بعض المشاهدين تأثروا بأحداث المسلسل واتصلوا أو أرسلوا رسائل نصية إلى الرقم المرئي بدافع الفضول، واتضح أن رقم الهاتف لم يتم اختلاقه في العرض إنه موجود بالفعل ويقول "المالك" إنه لا يستطيع الاستمرار في حياته الطبيعية بسبب المكالمات التي لا تنتهي، ليلًا ونهارًا.

وقال صاخب الرقم، وهو في الأربعينيات من عمره ويعيش في مقاطعة جيونج جي، أنه كان يتلقى حوالي 4000 مكالمة هاتفية يوميًا.

وتابع: "في البداية اعتقدت أنها مكالمات غير مرغوب فيها لأنه لم يكن على علم بسلسلة Netflix. لكني اكتشفت الأمر فقط بعد أن أخبرني أحد المتصلين أن رقمي معروض في المسلسل".

وقال بأنه تلقى مكالمات من أشخاص أخبروني إنهم أيضًا يريدون أن يكونوا في اللعبة، حتى أنهم اتصلوا به في الساعة 1 صباحًا و 2 صباحًا و 3 صباحًا، ناهيك عن الرسائل النصية والصور.

وأشار الى أنه لا يمكنه تغيير رقمه لأنه يستخدمه منذ 10 سنوات وهو مرتبط بأعماله، وادعى إنه حتى يستخدم الحبوب المنومة لمساعدته على النوم خلال هذا الموقف الصعب.

وفقًا لموقع Hankook Ilbo، قالت Netflix إن شركة إنتاج الدراما تجري مفاوضات مع مالك رقم الهاتف لحل المشكلة.