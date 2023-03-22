رمضان 2023: أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

البوابة - أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم غدٍ الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس 2023.



وستشهد عدة دول عربية، بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن، في رمضان هذا العام أجواءً لطيفة ومعتدلة بعيدة عن أيام الصيف الأطول والأكثر سخونة.

معدل عدد ساعات الصيام في رمضان 2023؟

في المتوسط، يتراوح عدد ساعات الصيام في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميًا لكنه يتراوح بين دولة وأخرها بسبب موقعها الجغرافي وبعدها عن خط الاستواء.



ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية والعالم

وفي كل عام، يطرح المسلمون حول العالم السؤال ذاته والمتعلقِ بعدد ساعات الصيام والتي تختلف في عددها بين دولة وأخرى وذلك بحسب خطوط الطول والعرض وموقع الدولة بالنسبة لخط الاستواء.

كما تشهد الدول ذات المساحات الجغرافية الشاسعة، مثل السعودية والجزائر، عدد ساعات صيام متفاوتة داخل الدولة ذاتها، بالإضافة إلى اختلاف ساعات الصيام في بداية الشهر الفضيل عنها في نهايته، والتي قد تزيد بضع دقائق يوميًا بسبب اقتراب شهر الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2023 في عدة دول عربية وإسلامية وعالمية.



ساعات الصيام في رمضان 2023 في الدول العربية

هذا العام، ستصوم المملكة العربية السعودية وجزء كبير من الشرق الأوسط حوالي 13.5-14 ساعة في اليوم.

سيشهد التونسيون أطول يوم صيام في رمضان بمعدل 14 ساعة و 55 دقيقة

تونس: أقصر يوم - 13 ساعة و 44 دقيقة، أطول يوم - 14 ساعة و 55 دقيقة

الجزائر: أقصر يوم - 13 ساعة و 30 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 56 دقيقة

ليبيا: أقصر يوم - 13 ساعة و 42 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 42 دقيقة

المغرب: أقصر يوم - 13 ساعة و 37 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 41 دقيقة

مصر: أقصر يوم - 13 ساعة و 39 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 34 دقيقة

العراق: أقصر يوم - 13 ساعة و 39 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 41 دقيقة

البحرين: أقصر يوم - 13 ساعة و 30 دقيقة ، وأطول يوم - 14 ساعة و 17 دقيقة

الإمارات العربية المتحدة: أقصر يوم - 13 ساعة و 30 دقيقة ، وأطول يوم - 14 ساعة و 13 دقيقة

السعودية: أقصر يوم - 13 ساعة و 29 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 11 دقيقة

عُمان: أقصر يوم - 13 ساعة و 31 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 13 دقيقة

الكويت: أقصر يوم - 13 ساعة و 31 دقيقة ، وأطول يوم - 14 ساعة و 23 دقيقة

لبنان: أقصر يوم - 13 ساعة و 45 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 48 دقيقة

الأردن: أقصر يوم - 13 ساعة و 40 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 40 دقيقة

فلسطين: أقصر يوم - 13 ساعة و 53 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 52 دقيقة

سوريا: أقصر يوم - 13 ساعة و 44 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 47 دقيقة

قطر: أقصر يوم - 13 ساعة و 29 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة و 13 دقيقة

موريتانيا: أقصر يوم - 13 ساعة و 28 دقيقة ، أطول يوم - 14 ساعة



السودان: أقصر يوم - 13 ساعة و 20 دقيقة ، أطول يوم - 13 ساعة و 46 دقيقة



اليمن: أقصر يوم - 13 ساعة و 23 دقيقة ، وأطول يوم - 13 ساعة و 45 دقيقة



الصومال: أقصر يوم - 13 ساعة و 22 دقيقة ، أطول يوم - 13 ساعة و 27 دقيقة



جيبوتي: أقصر يوم - 13 ساعة و 25 دقيقة ، أطول يوم - 13 ساعة و 45 دقيقة



جزر القمر: أقصر يوم - 13 ساعة و 21 دقيقة ، أطول يوم - 13 ساعة و 5 دقائق





أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

هذا العام، سيشهد المسلمون في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) أقصر عدد ساعات صيام خلال شهر رمضان بمتوسط 11 ساعة.

بوينس آيرس (الأرجنتين): من 11 إلى 12 ساعة.

كيب تاون (جنوب أفريقيا): من 11 إلى 12 ساعة.

كرايست تشيرتش (نيوزيلندا): من 11 إلى 12 ساعة.

باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

أوروغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

برازيليا (البرازيل): من 12 إلى 13 ساعة.

هراري (زيمبابوي): من 12 إلى 13 ساعة.





أطول صيام في رمضان عام 2023

سيشهد المسلمون في غرينلاند نحو 20 ساعة صيام تليها وارسو مع 18 ساعة و30 دقيقة.

موسكو (روسيا): نحو 18 ساعة و29 دقيقة.

الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة.

لندن (المملكة المتحدة): 17 ساعة.

باريس (فرنسا): 17 ساعة.

أوتاوا (كندا): 16 ساعة.

إسبانيا: 15 ساعة ونصف الساعة.

إيطاليا: 15 ساعة.