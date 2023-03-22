رمضان 2023 VS رمضان 2022.. 6 فروقات لصالح سكان الإمارات

البوابة - يستعد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444 هـ/2023 م اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، 23 مارس الجاري، وبدء أيام الشهر الفضيل الذي يُطلق عليه اسم "سلطان الأحد عشر شهرًا".

ونشر مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، كما تم تصويره نهارًا صباح اليوم الأربعاء من أبوظبي.

هذا العام، سيكون أقدس شهر في الإسلام مختلفًا في العديد من الجوانب مقارنة برمضان العام الماضي 2022، خاصة فيما يتعلق بالقيود المتعلقة بفيروس كورونا ـ Covid-19.

6 فروقات لـ رمضان 2023 عن رمضان العام الماضي:

1. لا قيود Covid-19

على الرغم من تخفيف معظم قيود فيروس كورونا في عام 2022، إلا أن رمضان العام الماضي شهد قيودًا بسيطة من أجل سلامة المصلين في كافة مساجد البلاد.

وفرض على المصلين العام الماضي ارتداء الكمامات الطبية في داخل المساجد وترك مسافة أمان بين المصلين تصل لمتر واحد خلال صلاة التراويح.

بالنسبة لصلاة التهجد، تم تخصيص 45 دقيقة من الوقت لأدائها خلال العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا العام، تم رفع كل هذه القيود

عن المصلين.

2. العمل عن بُعد

هذا العام، سيعمل غالبية موظفي القطاع العام في الإمارات عن بُعد، إذ أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توجيهًا يقضي بأن يعمل 70٪ من الموظفين الاتحاديين عن بُعد و 30٪ شخصيًا في أيام الجمعة خلال شهر رمضان.

كما وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الجهات الحكومية في دبي لتطبيق نظام العمل عن بعد.

أما فيما يتعلق بالمدارس والجامعات، سيتمكن الطلاب من الدراسة "عن بُعد" أيام الجمعة.

3. ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت حكومة أم القيوين عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام للموظفين العاملين في القطاع العام خلال الشهر الفضيل، حيث سيعملون من الاثنين إلى الخميس.

وتُعد أم القيوين هي الإمارة الثانية التي تعلن عن عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان، إذ تبنت حكومة الشارقة النهج نفسه منذ يناير 2022.

4. أقصر ساعات الصيام

مع بدء الشهر الكريم في نهاية مارس الجاري، سيصوم الناس لساعات أقصر.

ويتراوح معدل ساعات الصوم في الإمارات بين 13-14 ساعة في اليوم.

5. برودة درجات الحرارة

مع اقتراب الشهر الكريم من فصل الشتاء من كل عام، من المتوقع أن يتمتع الناس بدرجات حرارة أكثر برودة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

6. عطلة الربيع المدرسية

اعتبارًا من 27 مارس، ستتمتع المدارس في الإمارات العربية المتحدة بإجازة الربيع لمدة أسبوعين خلال شهر رمضان.

