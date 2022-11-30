رواية ميرا تثير زوبعة في الأردن .. محتوى إباحي صريح مقدم للأطفال

سيطرت رواية ميرا على أحاديث الشارع الأردني خلال اليومين الماضيين لما تضمنته من محتوى إباحي صريح موجه لـ"الأسرة الأردنية" تم العثور عليها في أحد معارض الكتاب.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم واستيائهم من تواجد مثل هذه الروايات في مهرجان القراءة للجميع ضمن مشروع مكتبة الأسرة التابع لوزارة الثقافة الأردنية والتي من مسؤولياتها مراقبة محتوى الكتب والروايات الموجودة في الأسواق الأردنية.

رواية ميرا للكاتب قاسم توفيق

رواية ميرا

وعبر وسم "#رواية_ميرا"، تناقل المغردون الأردنيون صورًا تم التقاطها لصفحات الرواية والتي تضمنت إيحاءات جنسية صريحة ووصفًا جنسيًا دقيقًا لمراهق أعجب بجارته يوغسلافية.

وذكر أحد المغردين إلى أن رواية ميرا للكاتب "قاسم توفيق" متواجدة في الأسواق الأردنية منذ ثلاث سنوات بعد موافقة الجهات الرسمية عليها.

وطالب المغردون سحب الرواية من الأسواق الأردنية ومحاسبة المسؤولين عن ****** تقديم الاعتذار للشعب الأردني وتقديم استقالتها.

وزارة الثقافة الأردنية تستجيب

بعد الضجّة الكبيرة التي أثارتها رواية ميرا في الشارع الأردني، أصدرت وزارة الثقافة الأردنية بيانًا رسميًا أعلنت فيه "سحب" الرواية من كافة "معارض القراءة للجميع" في مختلف مركز التوزيع في الأردن.

وذكر بيان الوزارة أن قرار سحب رواية ميرا من الأسواق الأردنية نظرًا لما تضمنته من محتوى لا يتوافق مع قيم وتقاليد الأسرية الأردنية.

من جهته قال الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية بالوكالة ومدير برنامج مكتبة الأسرة الدكتور أحمد راشد أن الوزارة قررت سحب رواية ميرا من الأسواق الأردنية بعد ملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع عن وجود محتوى إباحي جريء في الرواية المذكورة.

وقال راشد أن وزارة الثاقفة الأردنية لا تمارس دور الوصاية على القارئ الأردني لكنها تحرص على مراعاة السياق الثقافي والاجتماعي الأردني، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت لها.

برلمانيون أردنيون يتدخلون

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني محاسبة وزيرة الثقافة الأردنية للسماح بتواجد هذه الرواية في الأسواق الأردنية.

وقال النائب عماد العدوان، وزيرة الثقافة تقديم الاعتذار للشعب الأردني وتقديم استقالتها.