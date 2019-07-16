روسية تتعرى في مترو موسكو.. والسبب غير مُقنع!

على مرأى أكثر من 7 مليون شخص يستقل محطة مترو العاصمة الروسية موسكو بشكلٍ يومي، أقدمت سيدة مجهولة على التعري لسبب غريب وغير مقنع.

وبثت القنوات الإخبارية الروسية مقطع فيديو لفتاة غاضبة تجردت من ملابسها احتجاجًا على عدم حصولها على مكان للجلوس في المترو.

وبحسب الفيديو، فإن امرأة في العقد الثالث من عمرها تقريبًا صعدت مترو الأنفاق وكان متكدسًا بالركاب، فطلبت من رجل أن يقدم لها مكانه لكنه رفض قائلًا: "لماذا عليّ أن أقدم لك مكاني؟".

وقامت المرأة بفعل صادم لجميع ركاب عربة المترو، حيث رفعت تنورتها وأنزلت سروالها وقطعت مسافة عدة محطات مترو على هذا الهيئة.

وكانت المرأة تجيب بكلمات، نابية طالبة منهم التوقف عن النظر إليها، فهي ليست سوى "امرأة عادية بلغت الثلاثين من عمرها"، وذلك ردًا على تساؤلات الركاب المستغربين لتصرفها.

لمزيد من اختيار المحرر:

بالصور: روسيا تختار "حسناء" لتمثيلها في مسابقة ملكة جمال الأرض 2019