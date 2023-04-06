روسي يسقط من الطابق الـ19.. لن تصدق ما حدث معه؟

البوابة - في مشهدٍ يصعب تصديقه، نجا رجل روسي يبلغ من العمر 41 عامًا من الموت رغم سقوطه من الطابق الـ19 على سيارة متوقفة في أحد شوارع مدينة فارونيش جنوب غربي روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو صادم الحادث الصادم لرجلٍ يسقط من الطابق التاسع عشر، أي من على ارتفاع 60 مترًا، وارتطم بسيارة Nissan Х-Trail كانت متوقفة في شارع Kolesnichenko في مدنية فارونيش ثم نهض فورًا وكأن شيئًا لم يكن.

روسي يسقط من الطابق الـ19

وسارع المارة في المكان نحو الرجل من أجل تقديم المساعدة له معتقدين بأنه تعرض لإصابات خطيرة، لكنهم فوجئوا به متوقفًا ويهم بالسير قبل أن يقوم بترتيب ملابسه ونفضها من التراب والغبار الناجم عن الارتطام القوي.

وتوجهت فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث من أجل تقديم المساعدة الطبية للرجل، لكنهم وقفوا مذهولين بعدما رأوا بأنه لم يصب إلا بجروحٍ طفيفة وتمكن من السير على قدميه فورًا.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى فورونيج، حيث أكد إيغور بانين، رئيس قسم الطوارئ في المستشفى، أن الرجل تعرض فقط لإصابة خفيفة في الدماغ وكسر في قدمه.

وقال الدكتور بانين لوسائل إعلام محلية: "نظرًا لطبيعة الحادث الذي تعرض له الشاب، فهو يحتاج إلى مزيد من المراقبة”.

وحول سبب سقوطه من الطابق الـ19، ذكر شهود عيان بأنه كان يصرخ بعبارات وكلمات لم يتمكنوا من فهما قبل سقوطه الأمر الذي دفع الشرطة إلى فتح تحقيق عما إذا كان السقوط جريمة قتل أو ومحاولة انتحار.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الرجل الذي سقط من الطابق الـ19 كان مخمورًا على الشرفة، وهو ما أكده جيرانه في المبنى المقابل الذين اتصلوا بخدمة الطوارئ لحظة سقوطه من الشرفة.