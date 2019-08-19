روّج لممارسة الرذيلة مع الأطفال.. الأمن السعودي يلقي القبض على "مغتصب الحفر"

أعلنت السلطات السعودية القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية في بيان رسمي: "بالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".

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وتابع: "ألقت القوات الأمنية القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجّت خلال الأيام الأخيرة بصور لمقاطع دردشة على "واتساب" لشخص يتباهى بوقاحة بممارسته الفحشاء مع نساء وأطفال الأمر الذي أثار استهجانًا واسعًا ودعوات لاعتقاله بسرعة.

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ودشّن مغردون وسم "#مغتصب_الحفر"، حيث طالبوا بضبطه ومعاقبته على هذه الجريمة، وتوقيع أقسى العقوبة عليه بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال، فضلًا عن نشره لصور الجريمة.

فيما طالب البعض الآخر بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصب الحفر بعد ضبطه ليكون عبرة لغيره ممن تُسوّل له نفسه العبث بحياة ومستقبل الأطفال.

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ونصح العديد من المغردين عبر الوسم أولياء الأمور بتوعية الأطفال بخطورة هذا الأمر وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول الاقتراب منهم بطريقة غير سوية.

مقطع توعوي للأطفال عن التحرش

حفظ الله أطفالنا من كل شر#مغتصب_الحفر pic.twitter.com/ydCbtfzUEA — المغرد (@Mgared97) August 15, 2019

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