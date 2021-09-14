رياض محرز يحتفل بخطوبته من عارضة أزياء بريطانية.. الصور الأولى من الحفل

احتفل نجم مانشستر سيتي رياض محرز بخطوبته من عارضة الأزياء البريطانية "تايلور وارد" يوم الأحد الماضي بعد ثلاثة أشهر من تقديمه خاتم الخطوبة لها.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصور الأولى من حفل خطوبة محرز وتايلور والتي طغى عليها اللون الأبيض بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وارتدت تايلور طقم من قماش الدانتيل الأبيض ومؤلف من قطعتين، ونسقته مع بنطال شفاف من الشيفون والدانتيل، فيما اعتمد اللاعب الجزائري بدلة بيضاء مع حذاء رياضي أبيض.

وتم تزيين الحفلة بإضاءة النيون على شكل T&R، والتي كانت تجلس بجانب حلبة الرقص، التي كانت مليئة بزملائك المحتفلين.

وأعلن لثنائي خطوبتهما عبر تطبيق "إنستغرام" في يوليو الماضي، حين قيل بأن رياض عرض خاتمًا بقيمة 400000 جنيه إسترليني على حبيبته.

وعرض محرز الزواج على حبيبته تايلور خلال رحلة صيفية إلى ميكونوس مع أسرهم وأصدقائهم.

و"تايلور" هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة "داون وارد" وتبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه إسترليني.

أما والدها، فهو "آشلي وارد" لاعب كرة القدم المتقاعد (50 عامًا) ولديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

وجمعت رياض محرز علاقة غرامية بـ"تايلور" قبل انفصاله عن زوجته السابقة "ريتا جوهال"، وبدأت تدعمه منذ العام الماضي خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "تايلور" كانت مرتبطة سابقًا بزميل رياض محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني "سيرخيو أغويرو"، كما رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن رياض محرز طلّق "ريتا" في محكمة مدينة مانشستر العام الماضي، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، بعد زواج استمر 5 أعوام أنجبت فيه ابنتين.