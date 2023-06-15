ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء مباشرة وتثير الجدل

البوابة - تشهد منصة "تيك توك" الكثير من التحديات "المُخجلة" و"المهينة" مقابل أن يحصل أصحابها على المزيد من النقاط أو الأموال وجذب المزيد من المتابعين من خلال إثارة الجدل وتصدر الترند لأيام.

وشهدت واحدة من هذه التحديات تعمد مشهورات "خلع الحجاب" على الهواء مباشرة وأمام مئات الآلف من المشاهدين وهذا ما قامت به مشهورة سعودية تدعى ريما الجيزانية أمام التيكتور أحمد المنصور.

ريما الجيزانية تخلع الحجاب على الهواء

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تيك توكر شهيرة تقرر تركها للحجاب في بث. pic.twitter.com/abHOs8MhF6 — Golden Dose (@GoldenDose) June 13, 2023

وبدأ المشهد حين وجه أحمد سؤاله لريما: "ريما لا تفكين الحجاب" لترد عليه متسائلة عن السبب خلال قيامها بإزالة الحجاب عن رأسها شيئًا فشيء الأمر الذي دفعه للصراخ في وجهها مستنكرًا ما تقوم به.

وبعد إزالة الحجاب عن رأسها للحظات، عادت ريما لوضعه مجددًا ولفه على رأسها مرة ثانية.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من المشهد، وطريقة تعامل ريما باستهتار مع الحجاب.

سالي العوضي وليا حمزة

وكانت التكتوكر الأردنية سالي العوضي وصديقتها اللبنانية ليا حمزة قد أثارتها موجة من الجدل قبل أسابيع بعدما قررتا خلع الحجاب.

واختارت سالي حينها أن تتخذ أسلوب التشويق والإثارة قبل إعلان اتخاذ قرار خلع الحجاب من خلال نشر آيات قرآنية تبرر الخطوة التي ستقدم عليها وبأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وقبل الظهور من دون الحجاب، شاركت سالي مع متابعيها المشاعر التي انتابتها طوال فترة التزامها بالحجاب، مدعية بأنها لم تعد قادرة على الالتزام به لفترة أطول، وبأنها تحسد كل فتاة تمكنت من مقاومة مغريات الحياة بارتداء الحجاب.

وادعت سالي بأنها تعرضت لحملة سب وشتم من قبل عدد كبير من المتابعين، وذكرت بأن الكثيرين منهم تمنوا لها الموت بسبب اتخاذها لهذا القرار المثير للجدل.

ليا حمزة تخلع الحجاب

وفي خطوة مماثلة، أقدمت التيكتوكر اللبنانية ليا حمزة على خلع الحجاب بعد أشهر من ارتداءه.

وشاركت ليا حمزة مع متابعيها بيانًا مشابهًا للبيان الذي نشرته سارة وبأن "الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، قبل أن تظهر بشعرها أمام المتابعين.

