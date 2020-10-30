زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب ولاية إزمير التركية .. وفيديوهات توثق اللحظات الأولى للكارثة

ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس رختر ولاية إزمير غربي تركيا على بحر إيجه لمدة 30 ثانية مسببًا خسائر في الأرواح والممتلكات.

وبحسب ما أفادت هيئة الكوارث والطوارئ" التركية عبر موقعها الرسمي إلى أن الزلزال وقع على عمق 16.54 كيلومترًا تحت الأرض وعلى بُعد 17 كيلومترًا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير.

#عاجل |وزير الداخلية التركي: المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في #إزمير pic.twitter.com/BHkOw95eYY — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2020

وأثار الزلزال حالة من الذعر الشديد، ولاسيما في وسط مدينة إزمير التي خرجت منها تسجيلات مصورة عرضتها قنوات تركية رسمية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت دخانًا لرماد من عدة أبنية وسقوط عددًا منها.

#عاجل |رئيس بلدية #إزمير: هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال pic.twitter.com/4Syvkk4wS3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2020

وصرح حاكم إزمير، يافوز سليم كوشغر، بوجود تصدعات جزئية في المباني بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مركز الأزمات وبدأت الأبحاث الفورية.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

من جهته أكد وزير النقل التركي على عدم وجود مشاكل في المواصلات والاتصالات بإزمير جراء الزلزال.

BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020

في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".

وأضاف: "نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير".

زلزال يدمر المباني

وطوفان يغرق الشوارع



اللهم لطفك بأهل الاسلام في تركيا

اللهم ردهم اليك ردا جميلا لامخزي ولافاضح



موعظة الحدث ..

{فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}.☝



توبوا واستغفروا واستعينوا بالله ربكم.#زلزال_ازمير

pic.twitter.com/sMif2Dn5Al — صافي السعدي (@S44f44) October 30, 2020

غمرت مياه البحر بعض شوارع إزمير بسبب المد الذي حصل عقب الزلزال الكبير في المدينة التركية الساحلية يوم الجمعة.

وتعد تركيا من المناطق المعرضة للزلازل في العالم، وخاصة اسطنبول، حيث تقع المدينة بالقرب من خط صدع كبير.

لمزيد من اختيار المحرر:

لربط آسيا بأوروبا.. فنان سويسري فرنسي يرسم لوحة جدارية عملاقة في اسطنبول