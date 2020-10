زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب ولاية إزمير التركية .. وفيديوهات توثق اللحظات الأولى للكارثة

ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس رختر ولاية إزمير غربي تركيا على بحر إيجه لمدة 30 ثانية مسببًا خسائر في الأرواح والممتلكات.

وبحسب ما أفادت هيئة الكوارث والطوارئ" التركية عبر موقعها الرسمي إلى أن الزلزال وقع على عمق 16.54 كيلومترًا تحت الأرض وعلى بُعد 17 كيلومترًا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير.

وأثار الزلزال حالة من الذعر الشديد، ولاسيما في وسط مدينة إزمير التي خرجت منها تسجيلات مصورة عرضتها قنوات تركية رسمية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت دخانًا لرماد من عدة أبنية وسقوط عددًا منها.

وصرح حاكم إزمير، يافوز سليم كوشغر، بوجود تصدعات جزئية في المباني بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مركز الأزمات وبدأت الأبحاث الفورية.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

HAPPENING NOW - The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk