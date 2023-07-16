زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ألاسكا.. وتحذيرات من تسونامي

البوابة - ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالًا بقوة 7.4 درجة منطقة شبه جزيرة ألاسكا، في أقصى الركن الشمالي الغربي للقارة الأمريكيّة الشمالية، صباح اليوم الأحد، 16 يوليو 2023.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:48 حسب توقيت غرينتش، وتحديدًا على بُعد حوالي 90 كيلومترًا جنوب غرب بلدة ساند بوينت.

ولم ترد تفاصيل على الفور فيما إذا خلف الزلزال أضرارًا مادية أو خسائر بشرية، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع فيديو توثق اللحظات المروعة التي شهدها سكان المنطقة.

مشاهد من زلزال ألاسكا 2023

وأظهرت إحدى هذه المقاطع الاهتزاز الشديد في المباني فيما سُمع صوت دوي صفارات الإنذار التي انطلقت فور وقوع الزلال تحذيرًا من حدوث أمواج مد عالية "تسونامي" بعد الزلال القوي.

دفع الزلزال خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أنكوراج إلى إصدار تحذير قصير من موجات المد، قائلة إن هناك خطر حدوث "تسونامي"، وهو تنبيه تم تخفيضه إلى تحذير قبل إلغاؤه تمامًا في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقال المركز: "نتج عن هذا الحدث تسونامي، لكنه لم يعد يشكل تهديدًا، قد تستمر بعض المناطق في رؤية تغيرات طفيفة في مستوى سطح البحر، وتم حث السكان المحليين بالقرب من الساحل على "التحرك بعيدًا عن الشاطئ والخروج من الموانئ والمراسي".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "منذ عام 1900، وقعت تسعة زلازل أخرى من طراز M7 وأكبر في نطاق 250 كيلومترًا من حدث 16 يوليو 2023".

🚨#BREAKING: Massive Magnitude 7.2 Earthquake Triggers Tsunami Sirens Along Alaskan Coastline



📌#KodiakIsland l #Alaska



Sirens were sounding off in response to a tsunami warning. The warning came after a strong 7.2 magnitude earthquake hit the coastline of Alaska. The Tsunami… pic.twitter.com/rccv1h5hgW — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 16, 2023

زلزال ألاسكا العظيم 1964

في تمام الساعة 5:36 من صباح يوم الجمعة، 27 مارس 1964، هز زلزال بقوة 9.2 وسط جنوب ولاية ألاسكا، إذ بدأت الارض بالتصدع مما أدي إلي انهيار الهياكل العملاقة، بالإضافة إلى، تشكل أمواج تسونامي عاتية ناجمة عن قوة الزلزال.

وتسبب زلزال ألاسكا العظيم 1964 في وفاة حوالي 139 شخص، لذا فهو يعتبر أكبر هزة أرضية تم تسجيلها في تاريخ الولايات المتحدة، وثالث أقوى زلزال تم قياسه في تاريخ أمريكا الشمالية.