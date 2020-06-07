زهرة شاه.. طفلة باكستانية دفعت حياتها ثمنًا لحرية "بغبغاوات"

لقيت فتاة باكستانية كانت تعمل خادمة لدى إحدى العائلات الغنية مصرعها بعد تعرضها للتعذيب الجسدي على يد أصحاب المنزل لمساعدتها "بغبغاوات" باهظة الثمن على الهروب من القفص.

ووقعت قصة الطفلة "زهرة شاه" في حي راوالبيندي بالقرب من إسلام آباد لكن تفاصيلها هزت العالم حتى تحولت الى "ترند" على كافة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم خلال اليومين الماضيين.

أما فيما يتعلق بتفاصيل الحادثة فقد نقلت مواقع إخبارية محلية وعالمية عن مصادر أمنية بأن الطفلة زهرة (8 سنوات) كانت تعمل لدى عائلة غنية وذهبت يوم الأحد الماضي لخدمة الزوجين حسن وأم كلثوم وابنهما الصغير مجانًا مقابل التكفل بتعليمها.

ولم تعلم زهرة أن رحلتها القاسية في خدمة الزوجين ستنتهي بالموت، بعدما تعرضت للضرب المبرح من قبل الزوجين بسبب تحريرها البغبغاوات من القفص لتتنفس الحرية التي حرمت منها.

وعندما عاد الزوجين المنزل، ووجدوا أن البغبغاوات ليست موجودة في القفص تهجموا على زهرة وضربوها ضربًا مبرحًا على وجهها وأعضائها التناسلية، حيث ظلت تنزف ولم يستطيع أحد إنقاذها.

وحاول أصحاب العمل الهروب من المسائلة، ليقررا نقل الطفلة إلى المستشفى، ولكن الأطباء اكتشفوا علامات التعذيب، واعترف أحد شهود العيان بما جرى.

وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات تفيد أن زهرة، ماتت متأثرة بجراحها بعد تلقي العلاج في مستشفى "بيجوم أختار روخسانا" التذكاري بالمدينة.

وقال ضابط الشرطة مختار أحمد ، الذي حقق في القضية، لوسائل الإعلام لقد اعتقلنا الزوجين واعترفا بجريمتهما وجرى إرسالهما رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام".

ولم يقف رجال الدولة والحقوقيون مكتوفي الأيدي أمام ما حدث، فكتبت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري على "تويتر" أن وزارتها على اتصال بالشرطة وتتابع القضية واقترحت إصلاحات لقوانين العمل المحلية.

وقال أروما شاهزاد ، الأمين العام لاتحاد عاملات المنازل: "لا تزال أعداد كبيرة من عاملات المنازل في البنجاب غير مسجلة لأداء عمل بدون أجر وتعذيب الأطفال حتى الموت".