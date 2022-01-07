زواج رياض محرز من عارضة أزياء بريطانية في حفل إسلامي سري

احتفل نجم مانشستر سيتي رياض محرز بزواجه من خطيبته عارضة الأزياء "تايلور وارد" في حفل أقيم وفقًا لشعائر الدين الإسلامي.

وكشفت صحيفة “ذا صن" البريطانية أن محرز (30 عامًا) ارتدى في حفل زفافه زيًا جزائريًا تقليديًا باللون الأبيض، فيما ارتدت العروس “تايلور” (23 عامًا) فستانًا أبيض اللون.

من حفل خطوبة رياض محرز وتايلور

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن الثنائي وقعا على عقد الزواج بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية، وأثناء عقد قران العروسين، كرر الزوجان كلمة "قبول" ثلاث مرات.

وذكرت مصادر مطلعة إن محرز وتايلور يخططان لإقامة مراسم أخرى لجعل زواجهما قانونيًا في المملكة المتحدة.

وجاء الاحتفال بالزواج سرًا قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وكان محرز قد تتقدم لخطوبة “تايلور” خلال عطلة صيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية في يونيو الماضي حيث قدم لها خاتمًا مذهلًا بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

وبعدها اشترى محرز منزلًا بقيمة مليوني جنيه إسترليني، في شيشاير، العام الماضي.

ويعد هذا الزواج الثاني لمحرز، إذ كان متزوجًا سابقًا لمدة 6 سنوات من والدة ابنتيه، ريتا جوهال، البالغة من العمر 29 عامًا.