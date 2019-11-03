زوجان يتبادلان الأدوار... العريس بالفستان الأبيض والعروس بالبدلة السوداء

فاجأ زوجان شابان من المملكة المتحدة كل من حضر حفل زفافهما حينما ظهرا بطريقة "مُختلفة" أدخلت الجميع بنوبة من الضحك لدرجة أن صور زفافهما انتشرت بلمح البصر على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد قرر "بوبي كوك" وخطيبته "سيارا أودونيل" تبادل ملابس الزفاف التقليدية، فارتدت العروس بدلة سوداء، بينما ارتدي العريس فستان زفاف أبيض وتاج فضي.

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وفي الحفل وقفت العروس بجانب وصيفات عروس، في انتظار "بوبي" الذي ارتدي فستان زفاف بسيط بحملات، تاج بقيمة 45 جنيهًا إسترلينيًا، وحمل باقة أزهار، وانضم إليها لإلقاء عهود الزواج.

وقالت العروس "سيارا" في حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية: "بدأ الأمر بمزحة عندما زرت مع خطيبي موقع حفل الزفاف وأخبرته أنه سيبدو رائعًا عندما يسير في الممر بدلًا مني"، وتحوّل الأمر إلى حقيقة عندما وافق على هذا الاقتراح، لقد وجدوا أن الأمر سيبدو مضحكًا، وسوف يكون مبهج، لذلك لم يخبروا أي من "المعازيم" فقط وصيفات العروس هن من عرفن بتلك الخديعة.

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وأشارت الى أنهما بدءا بالفعل في إعداد البدل المناسبة، وهو يعتقد أن الأمر كان سهلًا لأن "النساء، قادرات على أن يبدون جميلات حتى إذا ارتدين بدلات الرجال"، لكن أصدقاء العريس لم يعرفوا بالأمر حتى موعد الزفاف، خوفًا من الانسحاب أو الرفض.

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وكشفت بأن "بوبي" كان محظوظ فقام اثنان من أصدقائه بارتداء الفساتين، ولم يكن الأمر سهلًا، فكثير من المحلات رفضت أن يقوم العريس بتجربة الفساتين لاختيار واحد مناسب، مما جعله في النهاية يلجأ إلى الشراء عبر الإنترنت.

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