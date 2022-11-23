زوجة أمير قطر تخطف الأنظار في مدرجات كأس العالم

استطاعت الشيخة العنود مانع الهاجري، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لفت الأنظار لها خلال تواجدها على مدرجات أحد الملاعب المونديالية في قطر حيث تقام نهائيات كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وحظي تواجد الشيخة العنود الهاجري على مدرجات كأس العالم على تفاعل الجماهير في قطر نظرًا لقلة ظهورها العلني في المناسبات والفعاليات التي تقام على مستوى بلادها قطر.

ولم يذكر متداولو صورة الشيخة العنود توقيت التقاط الصورة أو المباراة التي حرصت على حضورها، فيما رجح كثيرون بأنها رافقت زوجها الشيخ تميم خلال متابعته المباراة التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل أمس الثلاثاء.

من هي الشيخة العنود مانع الهاجري

تساءل الكثير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن تفاصيل تتعلق بزوجة أمير قطر والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

من هي زوجة أمير قطر

اسمها الكامل: العنود بنت مانع عبد الهادي الهاجري

اللقب الزوجة الثانية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

والدها: الدبلوماسي القطري مانع بن عبد الهادي الهاجري

دراسة العنود الهاجري

حصلت العنود الهاجري على البكالوريس في العلوم السياسية والأدب من جامعة ديوك

درست في معهد الدراسات الإسلامية في العاصمة الفرنسية باريس

زواج الشيخة العنود الهاجري

تزوجت الشيخة العنود من أمير قطر في عام 2009

أبناء الشيخة العنود مانع الهاجري

أنجبت الشيخة العنود من أمير قطر أربعة أبناء، وهم:

الشيخة نائلة (مواليد 2010م)

الشيخ عبد الله (ولد في 28 سبتمبر 2012م)

الشيخ جاسم (مواليد 2013م)

الشيخة موزا (ولدت في 19 مايو 2018م)

نسب الشيخة العنود

تنتمي إلى عائلة الهاجري التي تعد من العائلات العريقة في منطقة شبه الجزيرة العربية كما أن لها ثقل في الساحتين الاستثمارية والسياسية في دولة قطر.

وكان والد الشيخة العنود، الدبلوماسي مانع عبد الهادي الهاجري سفيرًا لدولة قطر في كلٍ من مصر وسوريا والأردن.

زوجات أمير قطر

بحسب مصادر قطرية، فإن أمير قطر متزوج من ثلاث سيدات.