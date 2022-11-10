زوجة الأمير غازي تتجه إلى إسبانيا لحضور عزاء والدها

ودعت الأميرة مريم غازي، زوجة الأمير الأردني غازي بن محمد، والدها برناردو دي أنغريا غويبورو عن عمر يناهز 98 عامًا.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن وفاة والد الأميرة مريم غازي كانت في 27 من شهر أكتوبر الماضي إلا أن الخبر بدأ انتشر قبل أيام نظرًا لاستعداد أسرته لإجراء قداسًا جنائزيًا على شرفه في أبرشية سان أوغستين دي مدريد، الواقعة في حي إل فيسو بمدريد ، في 17 نوفمبر الجاري.

وذكرت صحيفة Vanity Fair الإسبانية أن مشاركة الأميرة مريم في جنازة والدها يوم الخميس المقبل ستكون بمثابة أول ظهور علني في بلادها منذ أن تزوجت من الأمير الأردني غازي بن محمد، ابن عم العاهل الأردني عبدالله الثاني شهر سبتمبر الماضي.

ولم تذكر الصحيفة الإسبانية ما إذا كان الأمير غازي بن محمد سيرافق زوجته مريم في مراسم دفن والدها أم لا.

الأمير غازي يتزوج الأميرة مريم

وكان نبأ زواج أميرة ترنوفو من الأمير غازي بن محمد قد شكل مفاجأة كبيرة في إسبانيا خاصة بعد التكتم عن فترة خطوبتهما.

وكان الديوان الملكي الأردني قد نشر في الثالث من شهر أيلول/سبتمبر 2022 بيانًا رسميًا أعلن من خلاله عقد قران الأمير محمد من الأميرة مريم بحضور الملك عبدالله الثاني.

وارتدت الأميرة مريم في عقد القران فستانًا باللون العاجي من علامة "كورتانا" الإسبانية - وهو تصميم مشابه جدًا لفستان كانت قد ارتدته ملكة إسبانيا ليتيزيا باللون الأزرق الداكن.

عقد قران الأمير غازي بن محمد والأميرة مريم بحضور الملك عبدالله الثاني

وكانت الأميرة مريم متزوجة من أمير تورنوفو كاردام الابن الأكبر لبلغاريا سيميون الثاني الذي توفي في عام 2015 بعد تعرضه لحادث سير أليم في عام 2008، واحتفظت بلقب أميرة ترنوفو.

وبعد وفاة زوجها الأول، كرست أميرة ترنوفو حياتها للعناية بابنيها الأمير بوريس (25 عامًا) وبلتران (23 عامًا) وانتقلوا للعيش في العاصمة البريطانية لندن.

الأميرة مريم مع زوجها الأول أمير تورنوفو كاردام

وخلال تواجدها في لندن، طوّرت أميرة ترنوفو حياتها المهنية كمصممة مجوهرات ودرست علم الأحجار الكريمة وصنع المجوهرات وكذلك ترصيع الأحجار الكريمة بجامعة أوفييدو.

وفي عام 2014 أطلقت مريم خط المجوهرات الخاص بها MdeU والتي تضم خواتم وأساور وأقراط أنيقة.

الأميرة ميريام دي أنغريا

ذكرت الصحيفة الفرنسية أن ميريام دي أنجريا ستعود إلى مدريد في غضون أيام قليلة لتودع والدها، مؤسس شركة Ungria Patentes y Marcas في عام 1891، والتي يأتي منها جزء كبير من ثروة العائلة، والتي يرأسها حاليًا ابنه، وشقيق ميريام، خافيير.

