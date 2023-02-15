"زوج سارة الودعاني يخطب لابنه "4 سنوات" ويقدم للعروس مهرًا"

البوابة - أثار رجل الأعمال عبد الوهاب السيّاف، زوج خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية سارة الودعاني، جدلًا في منصات التواصل الاجتماعي بسبب الهدية اختارها بمناسبة استقبال شقيقه عبدالرحمن مولودته الأولى لينا من زوجته نجلاء الودعاني.

وكشفت الصور التي نشرتها سارة ونجلاء الودعاني عبر حساباتهما في تطبيق "سناب شات" أن الهدية التي قدمها السيّاف للمولودة الجديدة عبارة عن "مهر" بقيمة 100 ألف ريال سعودي.

وبحسب الصور المنشورة، فقد اختار السيّاف أن يُرسل "مهر" الطفلة لينا بطريقة استثنائية ومبتكرة من خلال وضع قيمة الشيك بصندوق فاخر بدا وكأنه "دزة" المعروفة في المجتمع الخليجي بأنها الطريقة التقليدية لإرسال مهر العروس.

وأرفق السيّاف هديته للمولودة الجديدة "لينا" عبارة تهنئة كشف فيها بأن المبلغ المالي هو قيمة "مهرها من زوجها المستقبلي سعد"، في إشارة إلى ابنه سعد ذو الأربع سنوات.

وأثارت الطريقة التي اختارها السياف لتهنئة المولودة الجديدة انقسامًا في الآراء بين من رأى بأنها "مُبتكرة" وتُعبّر بشكلٍ لطيفٍ عن الحب الذي يكنّه "العم عبد الوهاب" لابنة شقيقه الصغيرة لينا عبد الرحمن السياف.

في المقابل، رأى بعض المعلقين أن ما قام به السيّاف وخطوبة الطفلة لينا ترويجًا لعادة قديمة اندثرت مع الزمن والتي كانت تقوم فكرتها على اختيار عروس لابنها بعمرٍ صغيرة ويسموا الطفلة التي سيتزوجها في المستقبل.

سارة الودعاني تبكي بعد ولادة نجلاء الودعاني

شاركت خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية سارة الودعاني مع متابعيها في منصة "سناب شات" لحظات من ولادة شقيقتها طفلتها الأولى لينا قبل أيام.

وظهرت سارة الودعاني وهي تبكي فرحًا بقدوم المولودة الجديدة فيما لم يتمكن والدها من إخفاء دموع الفرح.

دموع سارة الودعاني ووالدها، فرحًا بولادة أختها نجلاء pic.twitter.com/N5PFFuIq6d — WHR (@whrumor) February 11, 2023

ولادة نجلاء الودعاني

وكانت نجلاء الودعاني قد استقبلت طفلتها الأولى يوم الجمعة الماضي، 10 فبراير 2023، واختارت لها اسم لينا.

وعبرت نجلاء الودعاني عن سعادتها بولادة ابنتها من خلال تعليقها: "عشر أصابع صغيرة عشر أصابع مثالية تملأ قلوبنا بالحب الذي يفيض".

من هو عبد الوهاب زوج سارة الودعاني