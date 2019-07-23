سائح عربي يبصق على ملك فرعوني.. ومصر تفتح تحقيقًا

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن فتحها تحقيقًا عاجلًا حول فيديو مسيء لمومياء الملك سقنن رع وذلك بعد رفع مذكرة له بهذا الشأن.

وقالت المستشار الإعلامي لوزارة الآثار نيفين العارف أن التحقيق جار في واقعة بصق زائر بالمتحف المصري بالتحرير على مومياء الملك سقنن رع.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر به شخص مجهول الهوية، وهو يقوم بالبصق على مومياء "سقنن رع" خلال قيامه بجولة داخل قاعة المومياوات الملكية الموجودة في الدور العلوي بالمتحف.

وأضافت العارف أنه فور علمها بالواقعة قامت بتحرير مذكرة موجهة لوزارة الآثار، ليتم التحقيق في الواقعة بشكل قانوني، وقد وجه بالتحقيق بشكل عاجل، ومن المنتظر أن يتم تفريغ كاميرات القاعة المراقبة بشكل محكم للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وأشارت الى أن مشيرة إلي أن ما حدث غير مقبول، لأنه يعتبر إهانة للحضارة المصرية، مضيفة: "لكننا حتي الآن لا نستطيع تحديد جنسية الرجل الذي ظهر في الفيديو ولا التاريخ الذي تم تصوير الفيديو فيه، وهل تم التصوير في وقت قريب أم منذ فترة زمنية طويلة".

وأوضحت العارف، أن المتحف المصري مراقب بالكاميرات بالكامل، خاصة داخل قاعات العرض، مثل قاعة عرض يويا وتويا والمومياوات الملكية، كما أن التصوير داخل قاعة المومياوات تحديدًا ممنوع، وهو ما يؤكد أن الفيديو تم تصويره خلسة بعيدًا عن عيون أمناء القاعة، وسوف ننتظر نتيجة التحقيقات التي ستكشف لنا ملابسات تلك الواقعة.

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ويعد الملك سقنن رع أهم ملوك مصر، حيث عثرت على المومياء الخاصة به ضمن الكشف المشهور الذي حدث عام 1880 في الخبيئة القريبة من معبد "الدير البحري 2".

ويعد الملك سقنن رع أول من بدأ القتال الفعلى لطرد الهكسوس من مصر، والتي أنهها ابنه أحمس الأول.

وهو ابن الملك سانخت ان رع تاعا الأول ويسمى أيضا سقنن رع تاعا الأول والملكة تتي شري وتواريخ حكمه غير مؤكده ولكن يعتقد انه تولى الحكم في 1560 ق.م أو 1558 ق. م

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