سائق تاكسي أردني يفاجئ زائر سعودي بكرمه .. ماذا فعل؟

نال سائق تاكسي أردني على إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكرمه وحسين ضيافته بعد ظهوره في مقطع فيديو مع رجل سعودي يتواجد في الأردن.

وتداول النشطاء في الأردن والسعودية مقطع فيديو يوثق تصرف سائق التاكسي الأردني مع الزائر السعودي الذي تبين لاحقًا بأنه الداعية سلطان المجنوني.

ووثق الداعية سلطان المجنوني في مقطع الفيديو الحوار الذي دار بينه وبين سائق التاكسي الذي امتنع عن أخذ أجرة التوصيل منه لاعتباره ضيف من ضيوف الأردن.

وتحدث الداعية السعودي في الفيديو عن إصرار سائق سيارة الأجرة على عدم أخذ الأموال وحرصه على استضافته في منزله لإكرامه ولمدة 3 أيام وفقًا للعادات والتقاليد الأردنية.

وأشاد الداعية السعودي بكرم الشعب الأردني وضيافة أهله، مؤكدًا بأنه ليس غريبًا عنهم.

وأضاف: "الكرم ليس غريبًا عن العرب، مع أن الحياة المدنية أثرت علينا، ولكن في الأردن الجميع يرفض أن يأخذ منك سواء في التكسي أو المطعم، ويجب أن تحلف في كل مكان".

وتابع: “حلف سائق التاكسي بالطلاق كي لا أدفع قيمة التوصيل، حتى في المطعم أواجه ذات الشيء، الجميع في الأردن يكرم الضيف، بيض الله وجهم اسأل الله أن يحفظكم ويزيدكم من فضله".