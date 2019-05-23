سابقة قضائية.. محكمة أردنية تـستـخدم  "سكايب" في محاكمة سيدة مسنة

قررت قاضية صلح مادبا، جنوب غرب العاصمة الاردنية عمّان، استخدام تطبيق "سكايب" لاجراء محاكمة سيدة مسنة عن بعد.

وجاء قرار القاضية هناء ابو حمدية تفعيلًا لنص المادة 158 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أضيفت على القانون المعدل رقم 32 لسنة 2017 والتي تسمح باستخدام التقنيات الحديثة لاجراء المحاكمة عن بُعد.

كما جاء هذا التعديل انسجامًا مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونيًا، حيث تم إجراء المحاكمة عن بعد ما بين المحكمة والمشتكية في منزلها عبر تطبيق سكايب.

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وفيما يتعلق بالقضية، فإن المشتكية والتي تبلغ من العمر 81 عامًا تعاني من شلل يحول دون حضورها إلى المحكمة وقدرتها على الحركة والانتقال لسماع شهادتها.

وتقدمت المسنة بدعوى موضوعها الإيذاء تدعي فيها تعرضها للاعتداء الجسدي من قبل خادمتها من جنسية أجنبية، حيث استمعت المحكمة لشهادة المشتكية عبر تطبيق "سكايب"، وتم تمكين المشتكى عليها (الخادمة) من مناقشتها في شهادتها عن بعد باستخدام ذات البرنامج كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.

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