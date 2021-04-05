فتاة تكتشف خيانة حبيبها لها.. وساعة Fitbit تفضح جريمته‎

يجد بعض الثنائيات صعوبة في كشف خيانة الطرف الآخر، ولكن لحسن الحظ تمكنت امرأة من اكتشاف خيانة صديقها بطريقة لا تخطر على بال أي منا.

وكشفت "نادية إسكس"، التي لعبت دور البطولة في برنامج المواعدة البريطاني Celebs Go Dating، بأنها تمكنت من اكتشاف خيانة صديقها من خلال ساعة Fitbit.

وقالت "نادية" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق TikTok بأنها قامت بمزامنة ساعة Fitbit مع ساعة صديقها وحصلت على إشعار بأنه أحرق 500 سعرة حرارية في الساعة 2 بعد منتصف الليل.

وقالت في الفيديو: "عندما عاد صديقي السابق إلى المنزل من الخارج في الليل، استيقظت في الصباح وفكرت، دعني أعد له الفطور، وحينها تلقيت إشعارًا على Fitbit الخاصة بي - جهاز Fitbit الذي قمنا بمزامنته معًا - أنه بين الساعة الثانية والساعة الثالثة صباحًا، حرقا 500 سعرة حرارية".

ثم توقفت "نادي" إسيكس لفترة طويلة وذات مغزى وقالت بعدها: "عرفت بأنه يخونني".

وحصد الفيديو أكثر من 48000 إعجاب وحوالي 500 تعليق على TikTok.

وكتب أحد المشاهدين الداعمين: "حسنًا، على الأقل اكتشفت ذلك، من يدري كم من الوقت سيستمر إذا كنتِ لا تمتلكين ساعة Fitbit!"

وقالت أخرى إن القصة أقنعتها بشراء جهاز تتبع اللياقة البدنية الخاص بها، وعلقت قائلة: "لقد كنت أفكر بشأن الحصول على Fitbit، ولكن خمن من في طريقها للحصول على واحد في أسرع وقت ممكن".

وكان معلق آخر أكثر انفتاحًا على التفسيرات الأخرى بأن صديق "نادية" كان يمارس التمارين الرياضية في وقت متأخر من الليل، وكتب قائلًا: "كنت على وشك أن أقول إنه كان يمكن أن يرقص في نادٍ، لكن إذا كنت تعرف ما كان يفعله حقًا ..."

يذكر أن نادية ظهرت في المواسم 1 إلى 5 من Celebs Go Dating، ولديها ما يقرب من 37000 متابع على TikTok.



