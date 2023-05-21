سالي العوضي تحسم الجدل حول حجابها.. وهذا قرارها النهائي

البوابة - حسمت مشهورة تطبيق "تيك توك" الأردنية سالي العوضي الجدل الذي أثارته مؤخرًا حول قرارها المتعلق بارتداء الحجاب الذي كانت قد اتخذته في شهر ديسمبر الماضي.

وبعد أيام من التشويق والإثارة، قررت التيكتوكر سالي العوضي حسم الجدل الذي أثارته عمدًا بشأن حجابها وخرجت أخيرًا بشعرها على الملأ في بثٍ مباشر مع متابعيها عبر تطبيق "تيك توك".

واختارت سالي أن تتخذ أسلوب التشويق والإثارة قبل إعلان اتخاذ قرار خلع الحجاب من خلال نشر آيات قرآنية تبرر الخطوة التي ستقدم عليها وبأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وقبل الظهور من دون الحجاب، شاركت سالي مع متابعيها المشاعر التي انتابتها طوال فترة التزامها بالحجاب، مدعية بأنها لم تعد قادرة على الالتزام به لفترة أطول، وبأنها تحسد كل فتاة تمكنت من مقاومة مغريات الحياة بارتداء الحجاب.

وادعت سالي بأنها تعرضت لحملة سب وشتم من قبل عدد كبير من المتابعين، وذكرت بأن الكثيرين منهم تمنوا لها الموت بسبب اتخاذها لهذا القرار المثير للجدل.

كما قامت سالي بحذف جميع صورها في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، في خطوة مشابهة كانت قد قامت بها سابقًا حين أطلت بالحجاب لأول مرة في ديسمبر الماضي.

استقبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قرار سالي خلع حجابها بانقسام شديد، بين من أبدى استياءه من هذا القرار الذي أثر بطريقة سلبية على متابعاتها خاصة وأن معظمهم من فئة المراهقات.

في المقابل، رأى القسم الآخر من المعلقين بأن هذا القرار يخص سارة بشكل خاص، ولا يعني أحد آخر.

ليا حمزة تخلع الحجاب

وفي خطوة مماثلة، أشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن التيكتوكر ليا حمزة تستعد هي الأخرى لخلع حجابها بعد أشهر من ارتداءه.

وشاركت ليا حمزة مع متابعيها بيانًا مشابهًا للبيان الذي نشرته سارة وبأن "الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، قبل أن تنشر مقطع فيديو ذكرت فيه بأنه قد اسيء فهمها وبأنها لم تتخذ هذا القرار.

ليا :

مقلببببب يوتييييوب 😭😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/T6YSMOLUuZ — jehan saleh (@jehansaleh13) May 20, 2023

سارة العوضي ترتدي الحجاب

وكانت التكتوكر سالي العوضي قد فاجأت متابعيها بارتداء الحجاب في ديسمبر الماضي بشكلٍ رسمي.

وكشفت سالي حينها في بثٍ مباشر أن أعضاء من مجلس النواب الأردني قدموا لها التهنئة بمناسبة اتخاذها قرار ارتداء الحجاب دون الكشف عن أسمائهم.

وسارع متابعو سالي عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تهنئتها بهذا القرار، وسألوا الله أن يلهمها الثبات على الالتزام بأوامره وتجنب نواهيه.

من هي سالي العوضي