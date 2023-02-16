سبب وفاة الإعلامي محمد غندر

البوابة - ودّعت الأوساط الرياضية المصرية الإعلامي ومراسل قنوات أون تايم سبورت محمد غندر الذي وافته المنية ليلة الخميس، 16 فبراير 2023.

وكشفت مواقع إخبارية أن الإعلامي محمد غندر توفي خلال تواجده في محافظة بورسعيد عن عمر يناهز الـ52 عامًا أمضى معظمها مراسلًا للعديد من القنوات الفضائية الرياضية في مصر.

وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن تشيع جنازة الإعلامي الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الكبير المتعال في محافظة بورسعيد.

سبب وفاة محمد غندر

نقلت وسائل إعلام محلية في مصر عن الطبيب المشرف على الحالة الصحية للإعلامي الرياضي غندر أن الإعلامي الراحل توفي بعد توقف عضلة قلبه بشكل مفاجئ.

وأضاف الطبيب أن الراحل له لم يكن يعاني من أي مرض عضوي وكان يتعامل بشكل طبيعي حتى حدثت الوفاة.

أون تايم سبورت تودع محمد غندر

نشر الحساب الرسمي لشبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية في موقع "فيسبوك" بيانًا رسميًا ودعت فيه مراسلها الرياضي غندر الذي وافته المنية فجر اليوم يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023.

النادي المصري ينعى محمد غندر

نعى نادي المصري لكرة القدم الإعلامي ومراسل شبكة أون سبورت غندر، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس.

وتاليًا نص بيان النعي الذي نشره النادي عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك":

من هو محمد غندر