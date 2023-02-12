سبب وفاة البلوجر المصرية دينا صبحي

توفيت البلوجر المصرية دينا صبحي أمس السبت، الموافق 11 فبراير 2023، عن عمر يناهز الـ 27 عامًا.

ونشر القائم على إدارة الحساب الرسمي للراحلة دينا صبحي في تطبيق "إنستغرام" بيانًا أعلن فيه بشكلٍ رسمي وفاة البلوجر الشهيرة طالبًا من متابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وخلال لحظات، حذف القائم على إدارة حساب دينا كافة منشورتها وصورها وكذلك مقاطع الفيديو التي كانت قد نشرتها في حياتها في منصات التواصل الاجتماعي.

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر البلوجر دينا الذين عبروا عن حزنهم الشديد بوفاتها سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتسائل رواد موقع "فيسبوك" عن سبب وفاة الراحلة دينا وما إذا كانت تعاني من مرضٍ عضال أم أن وفاتها كانت بشكلٍ مفاجئ.

وعبر النشطاء عن حزنهم الشديد لرحيل دينا داعين لها بالرحمة والمغفرة حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة وفاة دينا صبحي

في المقابل، شكك كثيرون في حقيقة وفاة البلوجر دينا مشيرين إلى أن الأنباء المتداولة مجرد "إشاعة" لا أساس لها من الصحة وأن حسابها قد جرى اختراقه من قِبل أحد الأشخاص الذي يقوم بترويج هذه الأكاذيب.

ولاحقًا، نشرت صديقة الراحلة بيانًا أكدت فيه الأنباء المتداولة قالت فيه: "صاحبتي وأختي في ذمة الله عروس الجنة اللهم لا اعتراض، إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويجعل مثواك الأخير الفردوس الأعلى يا رب اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم أعفو عنها".

سبب وفاة دينا صبحي

لم تُفصح عائلة البلوغر دينا صبحي عن سبب الوفاة واكتفت بإعلان وفاتها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

من هي البلوجر دينا صبحي؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر عمليات بحث مكثفة عن أي معلومة تتعلق بالراحلة دينا والتي تبين بأنها ولدت عام 1995 في محافظة الإسكندرية.

تحمل دينا شهادة البكالوريس من كلية العلوم في جامعة الإسكندرية.

دخلت دينا عالم الشهرة من خلال بوابة تصميم الأزياء الخاصة بالمحجبات حتى أصبحت واحدة من أشهر المصممات الأزياء المحتشمة في مصر.