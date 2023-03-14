سبب وفاة سالم مروان حارس النصر سابقًا

البوابة - ودّعت الجماهير الرياضية السعودية حارس المنتخب السعودي وفريق النصر الأول لكرة القدم سابقًا سالم مروان الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ64 عامًا.

ونعت الأوساط الرياضية في المملكة العربية السعودية الكابتن الراحل مروان الذي يعد أحد نجوم الكرة السعودية خلال القرن الـ20، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما كتب نادي النصر، حيث لعب مروان في بداية مسيرته الكروية، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر" جاء فيها: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان"

وكشفت إدارة النادي أن صلاة الجنازة على الفقيد تمت بعد صلاة عصر الاثنين في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر.

سبب وفاة سالم مروان

وتساءلت الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية عن سبب وفاة سالم مروان يوم أمس الاثنين إذ تبين بأنه كان يعاني من المرض منذ سنوات.

وذكرت التقارير الإخبارية بأن سبب وفاة سالم مروان جاءت بعد سنوات أمضاها وهو حبيس المنزل بعدما تعرض لحادث سير مؤلم خلال أداءه لمناسك العمرة في 1991 تسبب في شلل رباعي أفقده الحركة طوال السنوات الماضية وبقى على سرير المرض.

وذكرت تقارير مطلعة أن مروان تعرض لوعكة صحية خلال الشهر الماضي واشتد عليه المرض حتى أعلنت وفاته مساء الاثنين 13 مارس 2023 ليكون هذا سبب وفاة سالم مروان.

جاءت وفاة حارس المنتخب السعودي وفريق النصر الأول لكرة القدم سابقًا بعد أيام من وفاة حارس مرمى نادي الأهلي السعودي الأسبق ومدير الكرة في نادي أحد عبده بسيسي، وسبقه لاعب الهلال السابق يوسف السالم الذي وافته المنية في 13 فبراير الماضي عن 37 عامًا بعد صراع مع المرض، فيما توفي نجم المنتخب السعودي الأسبق شايع النفيسة في 15 يناير 2023 عمر يناهز الـ61 عامًا.

من هو سالم مروان

اسمه الكامل: سالم عبد الرحمن مروان

سالم عبد الرحمن مروان مكان الولادة: الرياض – السعودية

الرياض – السعودية تاريخ الولادة: 1959

مسرته الكروية

في 1972، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم حين انضم إلى نادي النصر السعودي لفئة الناشئين.

بدأ التدرج في صفوف نادي النصر وحقق عدة انتصارات ومنها: بطولة الدوري أعوام 1980 و1981 و1986.

لعب مع المنتخب السعودي 44 مباراة.

شارك مع المنتخب السعودي في العديد من البطولات منها كأس الخليج 4 مرات أعوام 1976 و 1979 و 1982 و 1988.

شارك مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم مرتين، عامي 1978 و 1982.

شارك مع المنتخب السعودي في ودورة الألعاب الآسيوية مرتين عامي 78 و 86.

لم يحالفه الحظ للمشاركة في كأس العالم.

لقب الأسد

نال سالم مروان لقب "الأسد" لبراعته في التصدي للضربات الجزائية، إذ كان يقف كالأسد حاميًا عرينًا.

مرض سالم مروان

في عام 1991، تعرض سالم مروان لحادث سير مروع أثناء عودته من أداء مناسك العمرة الأمر الذي أدى إلى تعرضه لشلل رباعي أنهى مسيرته الرياضية قسرًا.

ونتيجة للحادث، أعلن مروان اعتزاله عالم كرة القدم ومكث في مستشفى العزل بالطائف أكثر من 10 أعوام ثم انتقل لمستشفى النقاهة بالرياض، ثم قضى بقية حياته في منزله قبل أن يتوفاه الله.

سالم مروان يشكو الإهمال

كشف سالم مروان عن تعرضه للإهمال من قبل إدارة نادي النصر، حيث لعب في صفوفه لمدة 20 عامًا.

وقال في حوار سابق: "لا تسألني عن الإدارة ولا عن اللاعبين ولا عن الإعلام النصراوي، اسألني عن الجمهور وهو المهم فهو العمود الأساسي الذي يقف عليه النادي، وللأمانة جمهور النصر كان وفياً ولم يقصر، أما اللاعبون والإدارات فلا تسألني عنهم لأنهم لم يسألوا عني".