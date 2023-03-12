سبب وفاة صالح المنصوف خطاط العلم السعودي

ودعت السعودية خطاط العلم السعودي صالح المنصوف الذي وافته المنية مساء الجمعة، 10 مارس 2023، عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن الصلاة على الراحل "المنصوف" تمت يوم السبت، في جامع البابطين شمال الرياض، فيما جرى دفنه في مقبرة الشمال.

وجاءت وفاة الخطاط صالح المنصوف قبل بدء احتفالات المملكة العربية السعودية بـ يوم العلم السعودي وفقًا لنص الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز على "أن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصاً بالعَلَم باسم (يوم العلم) الذي يعكس عمق الدولة السعودية، ويجسد هويتها، ويمثل القيم والمبادئ التي قامت عليها.

سبب وفاة صالح المنصوف

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الخطاط صالح المنصوف سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتساءل الكثيرون من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب وفاة صالح المنصوف.

وذكرت مصادر إعلامية في السعودية أن المنصوف تعرض لوعكة صحية قبل أيام نقل على أثرها إلى المستشفى إلى أن أعلنت وفاته المنية أمس السبت، 11 مارس.

من هو صالح المنصوف

يُعد الشيخ صالح بن سعد المنصوف أول خطاط سعودي يكتب كلمة التوحيد على راية المملكة، وأول من غيّر شكل صناعة العلم، هو المعروف بخطاط الشهادتين في الراية السعودية.

نجح الخطاط الراحل صالح المنصوف بحفر اسمه بتاريخ الدولة السعودية باعتباره أول خطاط سعودي يخط بيده كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ويرسم السيف على العلم السعودي قبل أكثر من 50 عامًا.

وفي عام 1381هـ، استخدم الخطاط المنصوف الصبغ الأبيض في كتابة كلمة التوحيد والسيف على الراية في وقت غابت به التقنية وأجهزة الطباعة.

كما يُعد الخطاط المنصوف أول من غيّر شكل صناعة الراية من خلال حياكة القماش الأبيض على نفس العلم ثم قص الأطراف منه حتى تبرز حروف الراية، بعدما طلب منه حامل الراية السعودية "البيرق" منصور بن مطرف تخفيف من وزنها وتسهيل حملها.

حياة الشيخ صالح المنصوف

ولد الشيخ صالح المنصوف في العاصمة السعودية الرياض، وتلقى تعليمه الأول بمدارس تحفيظ القرآن، ثم التحق بمدرسة جبرة الابتدائية ثم المتوسطة الثانية بذات المدينة.

وبعد سنوات، التحق المنصوف بمعهد الخط العربي وحصل على دبلوم الخط العربي والزخرفة الإسلامية ثم عمل خطاطًا بمكتب بالرياض حيث شحذ موهبته في هذا المجال.

وبعد سنوات، انتقل المنصوف إلى وظيفة خطاط للإدراة العامة للكليات والمعاهد عام 1382 بجامعة الغمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم مدير تحرير بمعهد إمام الدعوة العلمي وأخيرًا مأمورًا للعلاقات بجامعة الإمام.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يخصص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يسمى "يوم العلم" انطلاقًا من قيمة العلم الوطني عبر تاريخ الدولة السعودية على مدى نحو ثلاثة قرون باعتباره شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، ومظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية بين أبناء المملكة العربية السعودية.

ويتميز العلم السعودي بلونه وبدلالاته الرمزية التي يمثل مفهوم وهوية الدولة على النحو التالي:

كلمة التوحيد: ترمز إلى رسالة الإسلام، رسالة التوحيد والسلام والتسامح والعدل والأخلاق، وهي المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة السعودية.

ترمز إلى رسالة الإسلام، رسالة التوحيد والسلام والتسامح والعدل والأخلاق، وهي المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة السعودية. السيف: يرمز إلى القوة وعلو المكانة.

يرمز إلى القوة وعلو المكانة. اللون الأخضر: يدل على النماء والرخاء.

يتميز العلم السعودي بأنه:

العلم الوحيد في العالم الذي لا يُنكَّس أو ينزل إلى نصف السارية في الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية،

العلم الوحيد في العالم الذي يحظر ملامسته للأرض والماء النجس والدخول به إلى أماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، لما يحمله من دلالة دينية بإضافة كلمة التوحيد الإسلامية إليه، والسيف العربي الذي يرمز إلى الوطنية.