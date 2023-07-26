البوابة - نعى مقدم البرامج والإعلامي السعودي عبدالله المديفر والده، عبدالعزيز المديفر، الذي رحل مساء الثلاثاء، 25 يوليو 2023.

ونشر المديفر عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس – X"، تويتر سابقًا، تغريدة جاء فيها: "بكل إيمان بقضاء الله وبكامل التسليم للخالق الرحيم أنعى لكم والدي عبدالعزيز المديفر رحمه الله الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض وستكون الصلاة عليه اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة.. اللهم صبرني وأشقائي واربط على قلب والدتي".

ونعى متابعي المديفر من رواد منصات التواصل الاجتماعي والده الراحل، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

سبب وفاة والد الإعلامي السعودي عبدالله المديفر

ووفقًا لتغريدة المديفر، فقد تبين بأن والده الراحل عبداللعزيز، كان قد توفي بعد صراع مع المرض، دون كشف المزيد من التفاصيل.

من هو عبدالله المديفر

اسمه الكامل: عبدالله بن عبدالعزيز المديفر

تاريخ الولادة: 1982

المهنة: مقدم برامج وإعلامي وكاتب

شهرة عبدالله المديفر

اكتسب المديفر شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج الليوان الذي استضاف من خلاله العديد من الشخصيات ذات التأثير في الرأي العام السعودي والخليجي وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر المديفر أن برنامج الليوان هو مجلس السعوديين داخل المنزل، يطلّ على كل الغرف، يتم فيه التحدث بأريحية عن مواضيع متنوعة في عالم السياسة والأدب والفن والاقتصاد والطب والتاريخ والإعلام والعمارة والاحتياجات الخاصة والعمل الخيري.

عمله

يقدم المديفر حاليًا البرنامج الأسبوعي في الصورة على قناة روتانا خليجية.

أبرز أعمال عبدالله المديفر

برز عبد الله المديفر في الحوارات المباشرة مع الشخصيات بارزة في برامج متعددة منها:

برنامج نبض الكلام: على قناة إم بي سي في 2011

برنامج في الصميم: رمضان على قناتي الرسالة وروتانا خليجية

برنامج لقاء الجمعة: على قناتي الرسالة وروتانا خليجية

برنامج في الصورة: على قناة روتانا خليجية 2019/2018

برنامج الليوان: على قناة روتانا خليجية ( من عام 2019)

إحالة عبدالله المديفر الي هيئة التحقيق والإدعاء العام

في عام 2015، تواردت أنباء عن إحالة الإعلامي السعودي عبدالله المديفر والشيخ محسن العواجي لهيئة التحقيق والإدعاء العام ومحاكمتهما على ماصدر منهما في برنامج "في الصميم" الذي تبثه قناة روتانا بشكل نهائي، ضد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.