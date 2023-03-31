"سبب وفاة وزير الصحة السعودي اسامة شبكشي"

البوابة - توفي وزير الصحة السعودي السابق والسفير السابق لدى ألمانيا الدكتور اسامة شبكشي يوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.
وأعلنت عائلة شبكشي بأن صلاة الجنازة على الراحل الدكتور اسامة شبكشي بمسجد الجفالي في مدينة جدة بعد صلاة العصر يوم الجمعة 9 رمضان 1444 الموافق 31 مارس 2023.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بينهم أطباء وإعلاميين وناشطين، الدكتور الراحل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان من بين المعزيين السيد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشؤون الخاصة، الذي كتبر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين “تويتر” معددًا صفاته الحسنة، قال فيها:
كما نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر "تويتر" برقية تعزية قدمها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نيابة عن منسوبي الوزارة لأسرة الدكتور الراحل اسامة شبكشي، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما استذكر عدد كبير من زملاء الدكتور الراحل شبكشي في عالم الطب مآثره ومساهماته في العديد من المجالات.
سبب وفاة اسامة شبكشي
جاءت وفاة الوزير والسفير السابق اسامة شبكشي بعد أسابيع من تعرضه لوعكة صحية رقد على أثرها على السرير الأبيض في أحد المستشفيات بجدة، إلى أن أعلنت وفاته اليوم الجمعة.
من هو الدكتور اسامة شبكشي
- اسمه الكامل: أسامة بن عبد المجيد الشبكشي
- تاريخ الولادة: عام 1943م/ 1363هـ
- مكان الولادة: جدة
- تاريخ الوفاة: 31 مارس 2023 / 9 رمضان 1444هـ
- المناصب: وزير الصحة السعودي – سفير السعودية في ألمانيا
دراسة الدكتور اسامة شبكشي
- حاصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة إيرلنجن - Erlangen في ألمانيا
- حاصل على درجة الدكتوراه في الطب الباطني من جامعة إيرلنجن - Erlangen في ألمانيا
- حاصل على الزمالة الفخرية من الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين
مناصب الدكتور اسامة شبكشي
- عمل محاضرًا في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
- شغل عددًا من المناصب القيادية في مجال الرعاية الصحية
- عضو في عدد من مجالس إدارة المستشفيات
- مدير لجامعة الملك عبد العزيز بجدة
وزارة الصحة السعودية
- 1995 إلى 2003: عيّن الدكتور شبكشي وزيرًا للصحة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
- عيّن مستشارًا في الديوان الملكي
وزارة الخارجية
- 2015: عيّن الدكتور شبكشي سفيرًا للمملكة العربية السعودية في ألمانيا.
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