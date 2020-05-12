سُجل عليه اسم السلطان الأشرف شعبان.. مصر تعرض أقدم مفتاح من مفاتيح الكعبة

نشرت وزارة السياحة المصرية سلسلة من الفيديوهات التعريفية من داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، شملت عرضًا وشرحًا عن أقدم نموذج من مفاتيح الكعبة حتى الآن.

وحسب مديرة المركز التعليمي بالمتحف جيهان نبيل، فإن نسخة المفتاح ترجع إلى العصر المملوكي، وعهد السلطان المملوكي الأشرف شعبان.

وأضافت: "نقش على هذا المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر... إلى آخر الآية)".

وتابعت: "سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 765 هجرية ما يقابل 1363- 1364 ميلادية".

نبذة عن السلطان شعبان

اسمه الكامل شعبان الأشرف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد بن قلاوون الذي تولي حكم مصر سنة 764هـ/1363م بعد قضائه علي الأتابك يلبغا العمري، وفي عصره راج سوق العلم والعلماء، وبسبب تآمر الأمراء عليه اغتيل في عام 778هـ ودفن في قبة مدرسة أم السلطان شعبان بمنطقة الدرب الأحمر بجنوب القاهرة، ومن المأثور عنه أنه طلب من الأشراف في مصروالشام تمييز عمائمهم بعلامة خضراء تعظيما لقدرهم.

ولد أبو المفاخر شعبان بن حسين في عام 754هـ (1353م)، وأصبح سلطانًا على مصر يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر شعبان لعام 764هـ (1363م)؛ بينما كان يلبغا العمري وطيبغا الطويل الحاكمين الفعليين.

ولكن لم يطل بالسلطان شعبان بن حسين الوقت؛ حتى نجح في التخلص منهما ومن غيرهما من الأمراء المماليك الذين كانوا يتطلعون إلى العرش.

وتمكن السلطان شعبان بن حسين من محاربة الفرنجة في طرابلس (الشام)، ومن حماية أراضيه من تقدمهم؛ وقتل ألفًا من جنودهم.

وأصبح السلطة الوحيدة في البلاد، وحكم بدون الرجوع إلى الأمراء للمشورة؛ وكان محبوبًا من رعاياه.