سجن يستقبل النزلاء مقابل 50 دولارًا.. ليعيشوا أجواء الإجرام

فتح سجن يقع في مدينة مدينة فورستناو شمال غرب ألمانيا أبوابه أمام الزوار ليخوضوا تجربة "فريدة من نوعها" داخل الزنزانة وخلف الأسواره الشائكة.

ومنذ إعادة افتتاح السجن شهر مايو/أيار 2019 كفندق، نام العشرات من الزوّار بما في ذلك حديثي الزواج طواعية في زنازين السجن السابق الخاصة بالفندق.

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ويمكن للزوار خوض هذه التجربة داخل أرجاء السجن السابق مقابل 45 يورو (50 دولارًا) في الليلة الواحدة، بل يمكن تخفيض هذا المبلغ ليصبح 37 يورو في حالة مد فترة الإقامة.

ولا تبدو الزنازين الصغيرة فاخرة، ولكن ذلك لا يثني الزوار عن الحضور.

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ويقول رئيس مجموعة عمل محلية لرعاية آثار والنواحي التاريخية للمدينة، والتي كانت تعمل في تجديد السجن السابق منذ عام 2015، فيرنر برايز: "هذا الإقبال على الفندق تم بدون أي نوع من الدعاية"، ويحصل جميع الزوار عند دخولهم الفندق على سترات السجن الشهيرة المخططة باللونين الأسود والأبيض.

وفي ذلك يقول "جونتر شوبنهاور" وهو عضو آخر بالمجموعة المحلية إن "معظم الزوار يرتدون هذه السترات"، بل إن المجموعة تعتزم إتاحة خيار أمام الزوار لنقلهم من محطة القطار إلى الفندق، وهم مقيدون بالأغلال فوق عربة مكشوفة تجرها الخيول.

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وأشار الى أن المجموعة المحلية تدرس إمكانية إقامة عمود التعذيب الذي كان موجودًا في العصور الوسطى، داخل الفندق، بغرض ربط المجرمين فيه وإنزال العقاب بهم.

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