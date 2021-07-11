سحاقية تتحرش جنسيًا بالسعودية أسماء العنزي على الهواء مباشرة.. ماذا قالت لها؟

تعرضت مشهورة "سناب شات" السعودية أسماء العنزي لموقفٍ "مُريب" و"صادم" على يد فتاة "سحاقية" كانت قد التقتها مؤخرًا.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهرت أسماء برفقة فتاة ادعت بأنها من الأرجنتين لكن ما لبثت أن بدأت تطرح على الفتاة السعودية مجموعة من الأسئلة المريبة من بينها فيما إذا كانت "سحاقية" أم لا؟.

لكن الفتاة الأرجنتينية لم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت بالتعريف بنفسها على أنها "حبيبتها الأنثى" مستغلة جهل أسماء العنزي باللغة الإنجليزية وافتقارها للمفردات المتعلقة بمجتمع الميم.

وبعد طرحها مجموعة من الأسئلة، اكتفت أسماء بالإجابة بأن مستواها باللغة الإنجليزية ضعيفة جدًا دون علمها بأنها كانت ضحية تحرش جنسي من قبل فتاة سحاقية من الأرجنتين.

بدورهم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع الفيديو ونشروه تحت عنوان "اسماء العنزي مع بوله" وأرفقوه بعبارات عبروا من خلالها عن استيائهم من الموقف المريب الذي تعرضت له أسماء العنزي.

السحاقيات

السحاقيات هو مصطلح مستمدّ من تاريخ العلوم الاجتماعية في الدول العربية الإسلامية يعبّر عن ممارسة الجنس بين امرأتين أو التي نسمّيها اليوم "المثلية الجنسية" (أو بالإنجليزي lesbianism).

تشمل المثلية الجنسية الهوية الجنسية اجتماعيا وثقافيا والميول الجنسية والسلوك الجنسي (بغض النظر عن الميول الجنسية) والعلاقات العاطفية والرومانسية ما بين شخصين من نفس الجنس، وعلى الرغم من أنّ كلمة "السِحاق" تعبّر عن نوع واحد من الممارسات الجنسية فقط.

المصطلح المتفق عليه حاليًا في مجتمع الميم هو المثليات وتُعتبر كلمة "السحاقيات" مسيئة.

أصل التسمية

لا وجود مرادف لكلمة lesbian في اللغة العربيّة، ويشاع استخدام كلمة "سحاق" كفعل، أو "سحاقيات" للصفة بين الناس، لكن كلمة "سحاقية" تعتبر كلمة مسيئة حاليًا ويفضل استعمال لفظ "مثلية الجنس" أو "مثليات الجنس" وقامت "غوغل" أيضًا بتغيير الترجمة للكلمة من امرأة سحاقية إلى مثلية الجنس ويعود أصل كلمة Lesbian الإنجليزية لأصل إغريقي يعود إلى جزيرة لسبوس (بالإنجليزية: Lesbos)‏ حيث كانت مسقط رأس الشاعرة اليونانية صافو (بالإنجليزية: Sappho)‏ التي كانت تمارس "السحاق" مع النساء اليونانيات في القرن السادس قبل الميلاد.