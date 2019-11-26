"سرقة القرن".. لصوص ينهبون مجوهرات وكنوز بقيمة مليار يورو من متحف بألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية عن سرقة مجوهرات ومقتنيات تقدر قيمتها بأكثر من مليار يورو من متحف "جرونيس جيفوليه- Grünes Gewölbe" أحد أشهر متاحف ألمانيا أمس الاثنين.

وقال مسؤولون في المتحف وشرطة مدينة درسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا حيث يتواجد المتحف، إن اللصوص سرقوا ثلاث مقتنيات من الألماس والياقوت والزمرد تعود لأوائل القرن الثامن عشر.

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وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من قِبل لقطات كاميرا أمنية في المتحف، رجلين يقتحمان متحف "جرونيس جيفوليه" في قصر درسدن عبر النافذة، ثم حطموا بعدها ثلاث خزائن عرض وأخذا مجموعات المجوهرات التي كانت محفوظة فيها.

وبحسب البيانات، تم الإبلاغ عن الاقتحام في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

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ووصفت مديرة المتحف "ماريون أكرمان" المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن" وقالت إنه من المستحيل بيعها في السوق المفتوحة.

فيما وصفت وزيرة الثقافة الألمانية "مونيكا جروترس" اقتحام متحف "القبو الأخضر" في مدينة درسدن شرقي ألمانيا بأنه "مفزع وصادم".

وقالت "مونيكا": "إن سرقة القطع التي تشكل هويتنا بصفتنا أمة ثقافية، تصيبنا في القلب".

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في حين أوضح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا "مايكل كريتشر" أن المقتنيات التي تعرضت للسرقة لا يمكن دونها فهم تاريخ ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قيمة القطع الأثرية والأشياء الثمينة المسروقة تتجاوز المليار يورو.

متحف "جرونيس جيفوليه- Grünes Gewölbe"

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يعد متحف "جرونيس جيفوليه"، في مدينة درسدن، متحفًا تاريخيًا فريدًا يحتوي على أكبر مجموعة من الكنوز في أوروبا.

أسس المتحف الإمبراطور "أغسطس الثاني" عام 1723، ويحوي على مجموعة متنوعة غنية من المعروضات من الباروك إلى الكلاسيكية.

تم تسميته باسم "جرونيس جيفوليه" اي "القبو الأخضر" نسبة الى العمود الأخضر المطلية بمعدن "الملكيت" النفيس.

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بعض المؤرخين يدعون بأنه أقدم متحف في العالم؛ أي إنه أقدم من المتحف البريطاني، الذي تم افتتاحه في عام 1759.

بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، تمت استعادة مقتنيات "جرونيس جيفوليه" بالكامل. واليوم، يتم عرض كنوزه في معرضين: The Green Green Vault (Historisches Grünes Gewölbe) التي تتميز بغرفة الكنز التاريخية الموجودة منذ عام 1733 ، بينما يحتوي معرض New Green Vault (Neues Grünes Gewölbe) على الكنوز النفسية.

ويضم المتحف نحو 3000 قطعة من المجوهرات وكنوزا أخرى من الذهب والفضة والعاج واللؤلؤ.

ومن أبرز المعروضات تمثال مرصع بالزمرد وبقطعة من الياقوت الأزرق، وهو هدية من القيصر الروسي بطرس الأكبر.

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