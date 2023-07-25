سعودية تحتفل بزفافها على الطريقة الكورية.. وأشجار الساكورا تملأ المكان

البوابة - تجذب الأعمال الدرامية الكورية وموسيقى البوب الكوري المزيد والمزيد من الجماهير في جميع أنحاء العالم، حتى أطلق ابتكر الصحفيون مصطلح "الموجة الكورية"، لوصف الشعبية المتزايدة لصادرات الترفيه الكوري الجنوبي التي جلبت استثمارات بمليارات الدولارات.

ومع اكتساب هوس الثقافة الكورية زخمًا في الدول العربية، وخاصة الخليج العربي، فليس من المستغرب أن نجد عروس سعودية قد قررت إقامة حفل زفافها بطابع "آسيوي" وكأنها قادمة من حكايات الأساطير الكورية.

زواج عربي بطابع كوري

فستان العروس مستوحى من الثقافة الكورية الجنوبية

وبدءا من بطاقة الدعوة والكوشة والديكورات، حرصت العروس السعودية على أن يكون احتفالها في أهم أيام حياتها بنكهة آسيوية رقيقة مع فستان زفاف ناعم وبسيط مستوحى من الثقافة الآسيوية ومصنوع بحرفية عالية.

ولم تغفل العروس السعودية عن ملء قاعة الزفاف بزهور أشجار الساكورا الشهيرة وكأنها زاوية من شوارع كوريا الجنوبية أو اليابان.

كما وزعت العروس بطاقات ترحيبية لضيوفها بالأحرف الكورية الجنوبية، عبرت من خلالها عن حبها لزوجها ورفيق عمرها، وقدمت لهم مشروبات كورية تقليدية بأكواب كتبت عليها بالأحرف الكورية "استمتع بوجبتك .. شكرًا لكم".

ولم يتسن لموقع البوابة معرفة جنسية العروس، إلا أن عدد من رواد منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أشاروا إلى أنها عروس سعودية مهووسة بالدراما الكورية الجنوبية.

هوس الدراما الكورية في الوطن العربي

نجحت الدراما الكورية الجنوبية في كسب ملايين الجماهير في الوطن العربي، بقصص درامية غير مألوفة يقدمها نجوم مميزين خطفوا أنظار الجيل الجديد من المشاهدين بملامحهم الآسيوية وأجسادهم الرشيقة وأصواتهم الرقيقة.

ولحسن حظهم، أصبح الوصول للدراما الكورية الجنوبية أكثر سهولة بفضل المنصات الرقمية التي عملت على الوصول السلس والمترجم أو المدبلج في أي وقت وفي أي مكان.

العادات والتقاليد الكورية الجنوبية

نجحت الدراما الكورية الجنوبية على تمثيل المجتمعات الآسيوية بطريقة واضحة التي جذبت اهتمام المشاهد العربي نظرًا لاختلافها عن الثقافة العربية مع تركيزها على بعض المعتقدات الثقافية المحلية مثل التركيز على الأسرة والقيم الصداقة والحب والرومانسية والشعر.